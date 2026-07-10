Шестеро людей постраждали внаслідок російських атак на Сумщині

У Сумській області внаслідок російських атак 10 липня постраждали шестеро людей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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У громадах є постраждалі

Ввечері окупанти атакували Тростянецьку громаду, попередньо – реактивним БпЛА. Під ударом опинився об’єкт цивільної інфраструктури.

Постраждали двоє чоловіків. Із важкими травмами їх госпіталізували. Стан постраждалих стабільний. Медики надають їм необхідну допомогу. Масштаби руйнувань та інші наслідки атаки з’ясовуються.

Також внаслідок російських атак постраждали троє жителів Конотопської громади та один житель Сумської громади. Вони дістали неважкі ушкодження.

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