РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9065 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
148 0

Враг атаковал дронами Полтавский район: произошёл пожар на складе

Дрон атаковал Полтавскую область

Утром 11 июля вражеский БПЛА поразил складское помещение одного из предприятий в Полтавском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия вражеской атаки

Как отмечается, возник пожар, который уже ликвидировали подразделения ГСЧС.

На данный момент обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский дрон нанес удар по объекту железнодорожной инфраструктуры в Полтаве: есть пострадавший

Автор: 

обстрел (33726) Полтавская область (1455) Полтавский район (140)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 