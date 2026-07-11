Враг атаковал дронами Полтавский район: произошёл пожар на складе

Утром 11 июля вражеский БПЛА поразил складское помещение одного из предприятий в Полтавском районе.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия вражеской атаки

Как отмечается, возник пожар, который уже ликвидировали подразделения ГСЧС.

На данный момент обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

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