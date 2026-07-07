Российский дрон нанес удар по предприятию железнодорожной инфраструктуры в Полтаве: есть пострадавший
Российские войска атаковали Полтавскую громаду ударным беспилотником. Дрон попал в одно из помещений предприятия железнодорожной инфраструктуры, в результате чего пострадал человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.
По предварительной информации, после атаки за медицинской помощью обратился один человек. В настоящее время ему оказывают необходимую помощь.
После удара сотрудники департаментов гражданской и социальной защиты населения обследовали прилегающую гражданскую инфраструктуру. По результатам осмотра повреждений не обнаружено.
Также, по словам Екатерины Ямщиковой, обращений от жителей о повреждении имущества в городские власти не поступало.
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