Российский дрон нанес удар по предприятию железнодорожной инфраструктуры в Полтаве: есть пострадавший

Российские войска атаковали Полтавскую громаду ударным беспилотником. Дрон попал в одно из помещений предприятия железнодорожной инфраструктуры, в результате чего пострадал человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

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По предварительной информации, после атаки за медицинской помощью обратился один человек. В настоящее время ему оказывают необходимую помощь.

После удара сотрудники департаментов гражданской и социальной защиты населения обследовали прилегающую гражданскую инфраструктуру. По результатам осмотра повреждений не обнаружено.

Также, по словам Екатерины Ямщиковой, обращений от жителей о повреждении имущества в городские власти не поступало.

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