Російський дрон вдарив по підприємству залізничної інфраструктури в Полтаві: є постраждалий
Російські війська атакували Полтавську громаду ударним безпілотником. Дрон влучив в одне з приміщень підприємства залізничної інфраструктури, внаслідок чого постраждала людина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила секретарка Полтавської міської ради Катерина Ямщикова.
За попередньою інформацією, після атаки по медичну допомогу звернулася одна людина. Наразі їй надають необхідну допомогу.
Після удару працівники департаментів цивільного та соціального захисту населення обстежили прилеглу цивільну інфраструктуру. За результатами огляду пошкоджень не виявили.
Також, за словами Катерини Ямщикової, звернень від жителів щодо пошкодження майна до міської влади не надходило.
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