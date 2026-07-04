Росія атакувала підприємства та енергооб’єкт на Полтавщині: частина споживачів залишилася без світла

У суботу, 4 липня, російські війська атакували Полтавську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися промислове підприємство в Полтавському районі та об'єкт енергетичної інфраструктури в Миргородському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Дяківнич.

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Пошкоджено енергооб'єкт, 600 абонентів без електропостачання

Внаслідок атаки по енергетичному об'єкту в Миргородському районі тимчасово без електропостачання залишилися близько 600 споживачів.

Вранці російський БпЛА також атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Згодом вдень окупанти повторно завдали удару по промисловому об'єкту.

Постраждалих немає

За попередньою інформацією, внаслідок обох атак обійшлося без постраждалих. До екстрених служб повідомлення про поранених не надходили.

На місцях ударів працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожих атак.

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