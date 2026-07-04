Россия атаковала предприятия и энергообъект на Полтавщине: часть потребителей осталась без света

В субботу, 4 июля, российские войска нанесли удар по Полтавской области с помощью ударных беспилотников. Под ударами оказались промышленное предприятие в Полтавском районе и объект энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

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Поврежден энергетический объект, 600 абонентов остались без электроснабжения

В результате атаки на энергетический объект в Миргородском районе временно без электроснабжения остались около 600 потребителей.

Утром российский БПЛА также атаковал одно из промышленных предприятий в Полтавском районе. Позже днем оккупанты повторно нанесли удар по промышленному объекту.

Пострадавших нет

По предварительной информации, в результате обеих атак обошлось без пострадавших. В экстренные службы сообщения о раненых не поступали.

На местах ударов работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия вражеских атак.

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