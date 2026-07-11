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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Ворог атакував дронами Полтавський район: була пожежа на складі

Дрон атакував Полтавщину

Зранку 11 липня ворожий БпЛА влучив по складському приміщенню одного з підприємств у Полтавському районі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки ворожої атаки

Як зазначається, виникла пожежа, яку вже ліквідували підрозділи ДСНС.

Станом на зараз звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський дрон вдарив по підприємству залізничної інфраструктури в Полтаві: є постраждалий

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обстріл (35091) Полтавська область (1431) Полтавський район (142)
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