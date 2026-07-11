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Новости Хаменеи угрожает США Ликвидация Али Хаменеи
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Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил, что отомстит за убийство своего отца, бывшего верховного лидера Али Хаменеи

Сына Хаменеи назначили новым верховным лидером Ирана – СМИ

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что месть за убийство его отца, бывшего верховного лидера Али Хаменеи, является "требованием народа" и "обязательно" должна быть осуществлена.

 Об этом сообщает Reuters, пишет Цензор.НЕТ.

Хаменеи опубликовал заявление на фоне похорон Али Хаменеи, который погиб во время американо-израильских авиаударов 28 февраля.

"Мы обещаем отомстить за кровь погибшего лидера и всех мучеников этих двух войн, наказав преступных позорных убийц", — говорится в заявлении.

"Эти преступники, чьи имена известны всем, до самой смерти будут нести с собой несбывшуюся надежду на мирную смерть в своих постелях", — добавил Хаменеи-младший.

Местонахождение Моджтабы Хаменеи остается загадкой как для иранцев, так и для остального мира с момента его назначения новым верховным лидером Ирана. Отсутствие Моджтабы Хаменеи на основных похоронных церемониях бывшего верховного лидера было настолько заметным, что заставило аналитиков гадать о его планах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле всерьёз опасаются, что Путин может повторить судьбу Али Хаменеи, — Financial Times

Автор: 

Хаменеи (53)
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Топ комментарии
+3
Мертв'як заговорив? 😲 Ну і як завєди, його ніхто не бачив.
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11.07.2026 15:12 Ответить
+2
І, нестане двох ушльопків: хаменеї і трампа. Виходить, що може бути не все так погано !!!
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11.07.2026 15:11 Ответить
+2
Режим Ірану має понести справедливе покарання за збитий український пасажирський літак, за постачання шахедів та технологій росії, які атакують українські міста.
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11.07.2026 15:30 Ответить

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