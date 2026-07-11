Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил, что отомстит за убийство своего отца, бывшего верховного лидера Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что месть за убийство его отца, бывшего верховного лидера Али Хаменеи, является "требованием народа" и "обязательно" должна быть осуществлена.
Об этом сообщает Reuters, пишет Цензор.НЕТ.
Хаменеи опубликовал заявление на фоне похорон Али Хаменеи, который погиб во время американо-израильских авиаударов 28 февраля.
"Мы обещаем отомстить за кровь погибшего лидера и всех мучеников этих двух войн, наказав преступных позорных убийц", — говорится в заявлении.
"Эти преступники, чьи имена известны всем, до самой смерти будут нести с собой несбывшуюся надежду на мирную смерть в своих постелях", — добавил Хаменеи-младший.
Местонахождение Моджтабы Хаменеи остается загадкой как для иранцев, так и для остального мира с момента его назначения новым верховным лидером Ирана. Отсутствие Моджтабы Хаменеи на основных похоронных церемониях бывшего верховного лидера было настолько заметным, что заставило аналитиков гадать о его планах.
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