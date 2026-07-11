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Новини Хаменеї погрожує США Ліквідація Алі Хаменеї
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Верховний лідер Ірану Хаменеї заявив, що помститься за вбивство батька, колишнього верховного лідера Алі Хаменеї

Сина Хаменеї призначили новим верховним лідером Ірану – ЗМІ

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що помста за вбивство його батька, колишнього верховного лідера Алі Хаменеї, є "вимогою народу" й "обов’язково" має бути здійснена.

 Про це повідомляє Reuters, пише Цензор.НЕТ.

Хаменеї опублікував заяву на тлі похорону Алі Хаменеї, який загинув під час американо-ізраїльських авіаударів 28 лютого.

"Ми обіцяємо помститися за кров загиблого лідера та всіх мучеників цих двох воєн, покаравши злочинних ганебних вбивць", - йдеться в заяві.

"Ці злочинці, чиї імена відомі всім, до самої смерті нестимуть із собою нездійснену надію на мирну смерть у своїх ліжках", - додав Хаменеї-молодший.

Місцеперебування Моджтаби Хаменеї залишається загадкою як для іранців, так і для решти світу з моменту його призначення новим верховним лідером Ірану. Відсутність Моджтаби Хаменеї на основних похоронних церемоніях колишнього верховного лідера була настільки помітною, що змусила аналітиків гадати про його плани.

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Автор: 

Хаменеї (51)
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Топ коментарі
+4
Мертв'як заговорив? 😲 Ну і як завєди, його ніхто не бачив.
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11.07.2026 15:12 Відповісти
+3
Режим Ірану має понести справедливе покарання за збитий український пасажирський літак, за постачання шахедів та технологій росії, які атакують українські міста.
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11.07.2026 15:30 Відповісти
+3
людожер-джуніор (свого ж народу) прагне мститися за ліквідацію "світовим поліцаєм" старого людожера, який, мабуть, ще недостатньо десятків тисяч своїх іранських співвітчизників закатував та перетворив на рабів цілий народ..
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11.07.2026 15:57 Відповісти

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