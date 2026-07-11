Верховний лідер Ірану Хаменеї заявив, що помститься за вбивство батька, колишнього верховного лідера Алі Хаменеї

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що помста за вбивство його батька, колишнього верховного лідера Алі Хаменеї, є "вимогою народу" й "обов’язково" має бути здійснена.

Про це повідомляє Reuters, пише Цензор.НЕТ.

Хаменеї опублікував заяву на тлі похорону Алі Хаменеї, який загинув під час американо-ізраїльських авіаударів 28 лютого.

"Ми обіцяємо помститися за кров загиблого лідера та всіх мучеників цих двох воєн, покаравши злочинних ганебних вбивць", - йдеться в заяві.

"Ці злочинці, чиї імена відомі всім, до самої смерті нестимуть із собою нездійснену надію на мирну смерть у своїх ліжках", - додав Хаменеї-молодший.

Місцеперебування Моджтаби Хаменеї залишається загадкою як для іранців, так і для решти світу з моменту його призначення новим верховним лідером Ірану. Відсутність Моджтаби Хаменеї на основних похоронних церемоніях колишнього верховного лідера була настільки помітною, що змусила аналітиків гадати про його плани.

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