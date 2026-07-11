Удары ВСУ по "теневому флоту" РФ взорвали мировой рынок: пшеница подорожала на 4%, - Bloomberg
На мировых биржах зафиксирован резкий рост цен на продовольствие после масштабной атаки Сил обороны Украины на российский "теневой флот" в Азовском море.
По данным агентства Bloomberg, фьючерсы на пшеницу мгновенно подскочили более чем на 4%, поскольку военные действия полностью заблокировали ключевой логистический узел агрессора, пишет Цензор.НЕТ.
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Ситуацию для РФ усугубляет топливный кризис: из-за систематических ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам правительство России ранее ввело полный запрет на экспорт дизельного топлива.
Сочетание транспортного и энергетического коллапса фактически отрезало часть РФ от внешних рынков.
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Ми аграрна країна, якщо й надалі їбашитемо танкера у Азові - на подорожчанні пшениці купимо нових дронів)))