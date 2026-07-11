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Новости Удары по рф Удары по заводам в РФ
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Удары ВСУ по "теневому флоту" РФ взорвали мировой рынок: пшеница подорожала на 4%, - Bloomberg

урожай, жатва, сбор, зерно, пшеница, урожай, ячмень

На мировых биржах зафиксирован резкий рост цен на продовольствие после масштабной атаки Сил обороны Украины на российский "теневой флот" в Азовском море.

По данным агентства Bloomberg, фьючерсы на пшеницу мгновенно подскочили более чем на 4%, поскольку военные действия полностью заблокировали ключевой логистический узел агрессора, пишет Цензор.НЕТ.

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Подробности

Ситуацию для РФ усугубляет топливный кризис: из-за систематических ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам правительство России ранее ввело полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Сочетание транспортного и энергетического коллапса фактически отрезало часть РФ от внешних рынков.

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пшеница (59) россия (98244) война в Украине (8670)
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Топ комментарии
+9
шо за істерика? Нічо не зрозуміла з вашого допису. Як на мене, непогано, що ціни і на нашу пшеницю зросли. Не тільки ж путіну радіти, що зростають ціни на нафту після бомбардувань ірану
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11.07.2026 15:42 Ответить
+8
Подвійний бонус))). Якщо Трамп їбашить по Ірану, щоб росія та США могли продавати нафту дорожче. То чим ми гірші?
Ми аграрна країна, якщо й надалі їбашитемо танкера у Азові - на подорожчанні пшениці купимо нових дронів)))
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11.07.2026 15:41 Ответить
+6
..а як же ж хАрашо було Блумбергам, нейтральним (типу) державам та й просто "любітєлям міра" , коли раніше ***** роздавало за безцінь, а то й просто даром, крадене українське зерно..
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11.07.2026 15:46 Ответить

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