Удары ВСУ по "теневому флоту" РФ взорвали мировой рынок: пшеница подорожала на 4%, - Bloomberg

На мировых биржах зафиксирован резкий рост цен на продовольствие после масштабной атаки Сил обороны Украины на российский "теневой флот" в Азовском море.

По данным агентства Bloomberg, фьючерсы на пшеницу мгновенно подскочили более чем на 4%, поскольку военные действия полностью заблокировали ключевой логистический узел агрессора, пишет Цензор.НЕТ.

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Ситуацию для РФ усугубляет топливный кризис: из-за систематических ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам правительство России ранее ввело полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Сочетание транспортного и энергетического коллапса фактически отрезало часть РФ от внешних рынков.

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