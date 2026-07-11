Удари ЗСУ по "тіньовому флоту" РФ підірвали світовий ринок: пшениця подорожчала на 4%, - Bloomberg
На світових біржах зафіксовано різке зростання цін на продовольство після масштабної атаки Сил оборони України на російський "тіньовий флот" в Азовському морі.
За даними агентства Bloomberg, ф'ючерси на пшеницю миттєво підскочили більш ніж на 4%, оскільки воєнні дії повністю заблокували ключовий логістичний вузол агресора, пише Цензор.НЕТ.
Подробиці
Ситуацію для РФ погіршує паливна криза: через систематичні удари ЗСУ по нафтопереробних заводах уряд Росії раніше запровадив повну заборону на експорт дизельного пального.
Поєднання транспортного та енергетичного колапсу фактично відрізало частину РФ від зовнішніх ринків.
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Ми аграрна країна, якщо й надалі їбашитемо танкера у Азові - на подорожчанні пшениці купимо нових дронів)))