Удари ЗСУ по "тіньовому флоту" РФ підірвали світовий ринок: пшениця подорожчала на 4%, - Bloomberg

На світових біржах зафіксовано різке зростання цін на продовольство після масштабної атаки Сил оборони України на російський "тіньовий флот" в Азовському морі.

За даними агентства Bloomberg, ф'ючерси на пшеницю миттєво підскочили більш ніж на 4%, оскільки воєнні дії повністю заблокували ключовий логістичний вузол агресора, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ситуацію для РФ погіршує паливна криза: через систематичні удари ЗСУ по нафтопереробних заводах уряд Росії раніше запровадив повну заборону на експорт дизельного пального.

Поєднання транспортного та енергетичного колапсу фактично відрізало частину РФ від зовнішніх ринків.

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