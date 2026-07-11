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Новини Удари по РФ Удари по заводах у РФ
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Удари ЗСУ по "тіньовому флоту" РФ підірвали світовий ринок: пшениця подорожчала на 4%, - Bloomberg

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На світових біржах зафіксовано різке зростання цін на продовольство після масштабної атаки Сил оборони України на російський "тіньовий флот" в Азовському морі.

За даними агентства Bloomberg, ф'ючерси на пшеницю миттєво підскочили більш ніж на 4%, оскільки воєнні дії повністю заблокували ключовий логістичний вузол агресора, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ситуацію для РФ погіршує паливна криза: через систематичні удари ЗСУ по нафтопереробних заводах уряд Росії раніше запровадив повну заборону на експорт дизельного пального.

Поєднання транспортного та енергетичного колапсу фактично відрізало частину РФ від зовнішніх ринків.

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пшениця (284) росія (70805) війна в Україні (8734)
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Топ коментарі
+9
шо за істерика? Нічо не зрозуміла з вашого допису. Як на мене, непогано, що ціни і на нашу пшеницю зросли. Не тільки ж путіну радіти, що зростають ціни на нафту після бомбардувань ірану
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11.07.2026 15:42 Відповісти
+8
Подвійний бонус))). Якщо Трамп їбашить по Ірану, щоб росія та США могли продавати нафту дорожче. То чим ми гірші?
Ми аграрна країна, якщо й надалі їбашитемо танкера у Азові - на подорожчанні пшениці купимо нових дронів)))
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11.07.2026 15:41 Відповісти
+6
..а як же ж хАрашо було Блумбергам, нейтральним (типу) державам та й просто "любітєлям міра" , коли раніше ***** роздавало за безцінь, а то й просто даром, крадене українське зерно..
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11.07.2026 15:46 Відповісти

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