Россия готовится к возможному конфликту с НАТО, делая ставку на дроны, – Forbes

Россия активно готовится к возможному военному конфликту со странами НАТО, уделяя особое внимание развитию беспилотных технологий и применению боевого опыта, полученного в ходе войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes со ссылкой на эксперта по российским дронам, советника аналитических центров CNA и CNAS Сэмюэла Бендетта.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам аналитика, о таких намерениях свидетельствует, в частности, ежегодный российский форум "Дронница", где производители и операторы беспилотников представляют новые разработки и обсуждают тактику их применения. Мероприятие этого года, которое состоится в августе, будет посвящено дальнейшему развитию дронных технологий и подготовке к потенциальному противостоянию с НАТО.

Россия анализирует украинский опыт

Бендетт подчеркнул, что речь идет не только о политических заявлениях, но и о практической подготовке. По его словам, Россия активно анализирует украинский опыт использования беспилотников, разрабатывает новые системы, в частности дроны с оптоволоконным управлением, и сохраняет временное преимущество в производстве БПЛА, выпуская миллионы аппаратов ежегодно.

Эксперт также предположил, что Кремль стремится добиться военного успеха на фоне затяжной войны против Украины. По его мнению, быстрая операция против стран Балтии с использованием преимущества в беспилотниках могла бы рассматриваться Москвой как способ продемонстрировать силу после длительных неудач.

Кроме того, по словам Бендетта, в последние месяцы Россия строит крупные военные базы вблизи границ стран Балтии. По оценке эксперта, они способны разместить более 100 тысяч военнослужащих, что потенциально может быть использовано для масштабной наступательной операции, если союзники по НАТО не обеспечат быстрое усиление региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После саммита в Анкаре НАТО усилило воздушную оборону Балтии