Росія готується до можливого конфлікту з НАТО, роблячи ставку на дрони, – Forbes

Росія активно готується до можливого військового конфлікту з країнами НАТО, приділяючи особливу увагу розвитку безпілотних технологій та адаптації бойового досвіду, отриманого під час війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Forbes із посиланням на експерта з російських дронів, радника аналітичних центрів CNA та CNAS Семюела Бендетта.

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За словами аналітика, про такі наміри свідчить, зокрема, щорічний російський форум "Дронниця", де виробники та оператори безпілотників презентують нові розробки й обговорюють тактику їхнього застосування. Цьогорічний захід, який відбудеться у серпні, буде присвячений подальшому розвитку дронових технологій та підготовці до потенційного протистояння з НАТО.

РФ аналізує український досвід

Бендетт наголосив, що йдеться не лише про політичні заяви, а про практичну підготовку. За його словами, Росія активно аналізує український досвід використання безпілотників, розробляє нові системи, зокрема дрони на оптоволоконному керуванні, та зберігає тимчасову перевагу у виробництві БпЛА, випускаючи мільйони апаратів щороку.

Експерт також припустив, що Кремль прагне досягти військового успіху на тлі затяжної війни проти України. На його думку, швидка операція проти країн Балтії із використанням переваги в безпілотниках могла б розглядатися Москвою як спосіб продемонструвати силу після тривалих невдач.

Крім того, за словами Бендетта, останніми місяцями Росія будує великі військові бази поблизу кордонів країн Балтії. За оцінкою експерта, вони здатні розмістити понад 100 тисяч військовослужбовців, що потенційно може бути використано для масштабної наступальної операції, якщо союзники по НАТО не забезпечать швидке підсилення регіону.

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