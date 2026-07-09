Після саміту в Анкарі НАТО посилило повітряну оборону Балтії

НАТО погодило трансформацію багаторічної місії з патрулювання повітряного простору країн Балтії у повноцінну систему протиповітряної оборони. Новий формат передбачає ширші повноваження для пілотів, зокрема право знищувати повітряні об'єкти, які становлять загрозу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час саміту НАТО в Анкарі.

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За його словами, чинна місія була створена для мирного часу, коли винищувачі лише перехоплювали та супроводжували повітряні цілі.

"Місія з патрулювання повітряного простору призначена для мирного часу. Але те, що відбувається сьогодні, не є абсолютно мирною обстановкою", – наголосив Науседа.

Нові повноваження для пілотів

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зазначив, що оновлена місія забезпечить "більшу гнучкість та швидше реагування на повітряні загрози".

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Зокрема, літаки НАТО зможуть не лише ідентифікувати та супроводжувати повітряні цілі, а й застосовувати зброю проти об'єктів, які становлять загрозу.

Місія діє з 2004 року

Місію з патрулювання повітряного простору над Литвою, Латвією та Естонією було започатковано у 2004 році після вступу трьох країн до НАТО. Вона покликана компенсувати відсутність у балтійських держав власної винищувальної авіації.

Після окупації Росією українського Криму у 2014 році місію суттєво посилили. Нині вона включає понад десяток винищувачів країн НАТО, які на ротаційній основі базуються на двох аеродромах у Балтійському регіоні.

За даними Альянсу, цього року літаки місії вперше застосували зброю для захисту повітряного простору НАТО, збивши безпілотники, які, за попередніми даними, випадково залетіли над територію Естонії та Латвії.

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