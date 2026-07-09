После саммита в Анкаре НАТО усилило воздушную оборону Балтии
НАТО одобрило преобразование многолетней миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии в полноценную систему противовоздушной обороны. Новый формат предусматривает более широкие полномочия для пилотов, в частности право уничтожать представляющие угрозу воздушные объекты.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время саммита НАТО в Анкаре.
По его словам, действующая миссия была создана для мирного времени, когда истребители лишь перехватывали и сопровождали воздушные цели.
"Миссия по патрулированию воздушного пространства предназначена для мирного времени. Но то, что происходит сегодня, не является абсолютно мирной обстановкой", - подчеркнул Науседа.
Новые полномочия для пилотов
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что обновленная миссия обеспечит "большую гибкость и более быстрое реагирование на воздушные угрозы".
В частности, самолеты НАТО смогут не только идентифицировать и сопровождать воздушные цели, но и применять оружие против объектов, представляющих угрозу.
Миссия действует с 2004 года
Миссия по патрулированию воздушного пространства над Литвой, Латвией и Эстонией была начата в 2004 году после вступления этих трех стран в НАТО. Она призвана компенсировать отсутствие у балтийских государств собственной истребительной авиации.
После оккупации Россией украинского Крыма в 2014 году миссию существенно усилили. Сейчас в ее состав входит более десятка истребителей стран НАТО, которые на ротационной основе базируются на двух аэродромах в Балтийском регионе.
По данным Альянса, в этом году самолеты миссии впервые применили оружие для защиты воздушного пространства НАТО, сбив беспилотники, которые, по предварительным данным, случайно залетели на территорию Эстонии и Латвии.
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