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Новости Взрывы на танкерах РФ
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Во время атаки дронов в Ростовской области РФ поврежден танкер

Россия заявила об атаке на танкер и более 20 сбитых дронов

Судно получило повреждения при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших и угрозы разлива нефтепродуктов, как утверждается, нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсар, в результате атаки судно получило повреждения, однако пострадавших нет. Пожар, возникший после удара, удалось локализовать.

Российские власти также утверждают, что танкер был пустым, поэтому угрозы разлива нефтепродуктов нет.

Кроме того, Слюсар заявил, что в ночь на 12 июля над Ростовской областью якобы было сбито более 20 беспилотников. По его словам, под удар попали Таганрог, Каменск-Шахтинский и четыре района области.

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