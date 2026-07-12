Під час атаки дронів у Ростовській області РФ пошкоджено танкер

Судно зазнало пошкоджень під час заходу до Азово-Чорноморського морського каналу. Постраждалих і загрози розливу нафтопродуктів, як стверджується, немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Як повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар, внаслідок атаки судно зазнало пошкоджень, однак постраждалих немає. Пожежу, що виникла після удару, вдалося локалізувати.

Російська влада також стверджує, що танкер був порожнім, тому загрози розливу нафтопродуктів немає.

Крім того, Слюсар заявив, що в ніч на 12 липня над Ростовською областю нібито було збито понад 20 безпілотників. За його словами, під удар потрапили Таганрог, Каменськ-Шахтинський та чотири райони області.

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