Число украинцев, находящихся под временной защитой в ЕС, превысило 4,38 млн, – Евростат

По состоянию на конец мая 2026 года статус временной защиты в странах Европейского Союза имели 4,38 млн граждан Украины, покинувших страну из-за полномасштабной войны. За месяц их число увеличилось на 7 795 человек, или на 0,2%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Евростата.

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Больше всего украинцев со статусом временной защиты находится в Германии — 1,283 млн человек (29,3% от общего числа), Польше — 967,5 тыс. (22,1%) и Испании — 267,4 тыс. (6,1%).

В мае количество украинских беженцев выросло в 22 странах ЕС. Наибольший прирост зафиксировали в Италии — на 6 250 человек (+15,3%), а также в Германии (+3 610) и Испании (+2 295).

В то же время в четырех странах количество украинцев со статусом временной защиты сократилось. Больше всего — в Болгарии, где оно уменьшилось на 12 345 человек (-14,8%). Снижение также зафиксировали в Польше и Франции.

По относительному количеству украинских беженцев на тысячу жителей лидируют Словакия (26,8), Польша (26,5) и Кипр (25,9). В среднем по Европейскому Союзу этот показатель составляет 9,7 на тысячу населения.

По данным Евростата, граждане Украины составляют более 98,5% всех получателей временной защиты в ЕС. Из них 43,4% — взрослые женщины, 26,8% — взрослые мужчины, а 29,8% — дети.

Действие механизма временной защиты для украинцев Европейский Союз продлил до 4 марта 2027 года.

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