Кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС перевищила 4,38 млн, – Євростат

Станом на кінець травня 2026 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали 4,38 млн громадян України, які залишили країну через повномасштабну війну. За місяць їх кількість збільшилася на 7 795 осіб, або на 0,2%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Євростату.

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Найбільше українців зі статусом тимчасового захисту перебуває у Німеччині - 1,283 млн осіб (29,3% від загальної кількості), Польщі - 967,5 тис. (22,1%) та Іспанії - 267,4 тис. (6,1%).

У травні кількість українських біженців зросла у 22 країнах ЄС. Найбільший приріст зафіксували в Італії — на 6 250 осіб (+15,3%), а також у Німеччині (+3 610) та Іспанії (+2 295).

Водночас у чотирьох країнах кількість українців зі статусом тимчасового захисту скоротилася. Найбільше — у Болгарії, де вона зменшилася на 12 345 осіб (-14,8%). Зниження також зафіксували у Польщі та Франції.

За відносною кількістю українських біженців на тисячу жителів лідирують Словаччина (26,8), Польща (26,5) та Кіпр (25,9). У середньому по Європейському Союзу цей показник становить 9,7 на тисячу населення.

За даними Євростату, громадяни України становлять понад 98,5% усіх отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Із них 43,4% - дорослі жінки, 26,8% - дорослі чоловіки, а 29,8% - діти.

Дію механізму тимчасового захисту для українців Європейський Союз продовжив до 4 березня 2027 року.

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