Массированная атака БПЛА на Одесскую область: повреждена инфраструктура и жилые дома

В ночь на 12 июля враг вновь нанес массированный удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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В Одесском районе в результате атаки повреждены здания и оборудование на территории инфраструктурного объекта. Также пострадал жилой сектор: повреждения получили два частных жилых дома и три легковых автомобиля.

К счастью, пострадавших или погибших нет. Продолжаются работы по устранению последствий вражеской атаки.

Что предшествовало?

11 июля российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области и гражданское судоходство, в результате чего есть погибшие и раненые.

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