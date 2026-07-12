Массированная атака БПЛА на Одесскую область: повреждена инфраструктура и жилые дома
В ночь на 12 июля враг вновь нанес массированный удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.
В Одесском районе в результате атаки повреждены здания и оборудование на территории инфраструктурного объекта. Также пострадал жилой сектор: повреждения получили два частных жилых дома и три легковых автомобиля.
К счастью, пострадавших или погибших нет. Продолжаются работы по устранению последствий вражеской атаки.
Что предшествовало?
11 июля российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области и гражданское судоходство, в результате чего есть погибшие и раненые.
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