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Масована атака БпЛА на Одещину: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки
У ніч проти 12 липня ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
В Одеському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного обʼєкта. Також постраждав житловий сектор: ушкоджень зазнали два приватні житлові будинки та три легкових автомобілі.
На щастя, травмованих або загиблих немає. Тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки.
Що передувало?
11 липня, російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області та цивільне судноплавство, унаслідок чого є загиблі та поранені.
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