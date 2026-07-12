Масована атака БпЛА на Одещину: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

У ніч проти 12 липня ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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В Одеському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного обʼєкта. Також постраждав житловий сектор: ушкоджень зазнали два приватні житлові будинки та три легкових автомобілі.

На щастя, травмованих або загиблих немає. Тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки.

Що передувало?

11 липня, російські війська атакували портову інфраструктуру Одеської області та цивільне судноплавство, унаслідок чого є загиблі та поранені.

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