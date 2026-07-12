В Австралии испытали дрон Vector AI на основе украинского боевого опыта

Индустрия дронов

Армия Австралии провела испытания разведывательного беспилотника Vector AI, разработанного с учетом боевого опыта Украины. Дрон испытали в ходе учений Southern Jackaroo.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетDefence-Blog.

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Во время учений дрон использовали для глубокой разведки, обнаружения целей и передачи координат для последующих ударов беспилотниками и артиллерией по условному противнику.

Боевой опыт Украины помог усовершенствовать платформу

Разведывательный беспилотник разработала немецкая компания Quantum Systems. Как отмечает издание, тысячи часов полtтов в Украине позволили усовершенствовать платформу и адаптировать её к реальным условиям современной войны.

В частности, речь идет о работе в условиях радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Именно поэтому версия, которую сейчас испытывают австралийские военные, уже учитывает опыт применения беспилотника в ходе боевых действий.

Искусственный интеллект автоматически обнаруживает цели

Vector AI использует алгоритмы искусственного интеллекта для обработки данных, что позволяет в режиме реального времени создавать карты местности, автоматически обнаруживать и отслеживать объекты. Это значительно снижает нагрузку на операторов и сокращает время анализа видеопотока.

Дрон имеет размах крыльев 2,8 метра и построен по схеме конвертоплана. Он способен вертикально взлетать и садиться без взлетно-посадочной полосы, а после перехода в горизонтальный полет преодолевать значительные расстояния, как самолет с неподвижным крылом.

По словам капрала 2-го кавалерийского полка армии Австралии Харрисона Хинсона, использование Vector AI позволяет снизить риски для военных, которым в противном случае пришлось бы проводить разведку непосредственно на местности. В то же время он подчеркнул, что беспилотник не заменяет традиционную разведку, а дополняет её, расширяя возможности подразделений по обнаружению целей и наведению огневых средств.

Австралийские военные оценили возможности дрона

Капрал 2-го кавалерийского полка армии Австралии Харрисон Хинсон отметил, что использование Vector AI позволяет снизить риски для военных, которым в противном случае пришлось бы выдвигаться вперед пешком или на технике для обнаружения позиций противника.

По его словам, беспилотник не заменяет традиционную разведку, однако является важным инструментом, который усиливает разведывательные и ударные возможности подразделений.

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