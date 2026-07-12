В Австралії випробували дрон Vector AI на основі українського бойового досвіду

Індустрія дронів

Армія Австралії протестувала розвідувальний безпілотник Vector AI, розроблений з урахуванням бойового досвіду України. Дрон випробували під час навчань Southern Jackaroo.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Defence-Blog.

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Під час навчань дрон використовували для глибокої розвідки, виявлення цілей і передачі координат для подальших ударів безпілотниками та артилерією по умовному противнику.

Бойовий досвід України допоміг удосконалити платформу

Розвідувальний безпілотник розробила німецька компанія Quantum Systems. Як зазначає видання, тисячі годин польотів в Україні дали змогу вдосконалити платформу та адаптувати її до реальних умов сучасної війни.

Зокрема, йдеться про роботу в умовах радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Саме тому версія, яку нині випробовують австралійські військові, вже враховує досвід застосування безпілотника під час бойових дій.

Штучний інтелект автоматично виявляє цілі

Vector AI використовує алгоритми штучного інтелекту для обробки даних, що дає змогу в режимі реального часу створювати карти місцевості, автоматично виявляти та відстежувати об'єкти. Це значно зменшує навантаження на операторів і скорочує час аналізу відеопотоку.

Дрон має розмах крил 2,8 метра та побудований за схемою конвертоплана. Він здатний вертикально злітати й сідати без злітно-посадкової смуги, а після переходу в горизонтальний політ долати значні відстані, як літак із нерухомим крилом.

За словами капрала 2-го кавалерійського полку армії Австралії Гаррісона Хінсона, використання Vector AI дозволяє зменшити ризики для військових, яким інакше довелося б проводити розвідку безпосередньо на місцевості. Водночас він наголосив, що безпілотник не замінює традиційну розвідку, а доповнює її, розширюючи можливості підрозділів із виявлення цілей та наведення вогневих засобів.

Австралійські військові оцінили можливості дрона

Капрал 2-го кавалерійського полку армії Австралії Гаррісон Хінсон зазначив, що використання Vector AI дозволяє зменшити ризики для військових, яким інакше довелося б висуватися вперед пішки або на техніці для виявлення позицій противника.

За його словами, безпілотник не замінює традиційну розвідку, однак є важливим інструментом, який посилює розвідувальні та ударні спроможності підрозділів.

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