Німеччина запускає серійне виробництво наземних дронів Gereon для України
Індустрія дронів
Німецькі компанії DEUTZ і ARX Robotics запускають у місті Ульм промислове серійне виробництво безпілотних наземних систем Gereon для України. Перші комплекси планують поставити вже наприкінці літа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у пресрелізі компанії DEUTZ.
За інформацією компанії, серійне виробництво стартує протягом найближчих кількох тижнів. Перші наземні дрони, виготовлені на підприємстві в Ульмі, мають надійти Україні вже наприкінці літа.
"Щоб поставити Gereon Україні, ми нарощуємо виробництво на нашому заводі в Ульмі. Таким чином стратегічне партнерство з ARX Robotics робить вагомий внесок у зміцнення європейської оборонної політики шляхом підтримки України", – заявив генеральний директор оборонного підрозділу DEUTZ Марко Герре.
ARX Robotics – мюнхенська оборонно-технологічна компанія, яка розробляє безпілотні програмно-керовані наземні оборонні системи. Стратегічне партнерство між ARX Robotics і DEUTZ було укладено у жовтні 2025 року.
Окрім масштабування виробництва, компанії співпрацюють над інтеграцією силових установок DEUTZ у роботизовані платформи ARX Robotics. Йдеться про акумуляторні електроприводи, а в перспективі – компактні двигуни внутрішнього згоряння та гібридні силові установки.
Також партнери планують створити інтерфейс, який поєднає програмну платформу Mithra OS на базі штучного інтелекту із силовими установками DEUTZ.
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