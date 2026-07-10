Германия запускает серийное производство наземных дронов Gereon для Украины, - DEUTZ

Индустрия дронов

Немецкие компании DEUTZ и ARX Robotics запускают в городе Ульм промышленное серийное производство беспилотных наземных систем Gereon для Украины. Первые комплексы планируется поставить уже в конце лета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе компании DEUTZ.

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По информации компании, серийное производство начнётся в течение ближайших нескольких недель. Первые наземные дроны, изготовленные на предприятии в Ульме, должны поступить в Украину уже в конце лета.

"Чтобы поставить Gereon Украине, мы наращиваем производство на нашем заводе в Ульме. Таким образом, стратегическое партнерство с ARX Robotics вносит весомый вклад в укрепление европейской оборонной политики путем поддержки Украины", — заявил генеральный директор оборонного подразделения DEUTZ Марко Герре.

ARX Robotics — мюнхенская оборонно-технологическая компания, разрабатывающая беспилотные программно-управляемые наземные оборонные системы. Стратегическое партнерство между ARX Robotics и DEUTZ было заключено в октябре 2025 года.

Помимо наращивания объемов производства, компании сотрудничают в области интеграции силовых установок DEUTZ в роботизированные платформы ARX Robotics. Речь идет об аккумуляторных электроприводах, а в перспективе — о компактных двигателях внутреннего сгорания и гибридных силовых установках.

Также партнеры планируют создать интерфейс, который объединит программную платформу Mithra OS на базе искусственного интеллекта с силовыми установками DEUTZ.

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