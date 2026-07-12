РФ официально уведомила Финляндию о закрытии железнодорожных пунктов пропуска

Финляндия получила от РФ официальное уведомление о временном закрытии нескольких железнодорожных пунктов пропуска, в частности Иматра–Светогорск и Вартиус–Люття.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Yle.

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Кроме того, сообщается о временном закрытии пунктов пропуска Ниирала–Вяртсиля, на станциях Выборг и Санкт-Петербург.

О принятом решении финские власти узнали еще в конце июня из СМИ, однако теперь был получен официальный документ.

По оценке МИД Финляндии, это решение России не окажет серьезного влияния на страну, поскольку жизненно важные грузовые железнодорожные перевозки осуществляются преимущественно через Вайниккалу, который не подпадает под ограничения.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что в России приняли решение с 1 июля временно приостановить движение через ряд железнодорожных пунктов пропуска на границах с Латвией, Эстонией и Финляндией.

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