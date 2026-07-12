РФ офіційно повідомила Фінляндію про закриття залізничних пунктів пропуску

Фінляндія отримала від РФ офіційне повідомлення про тимчасове закриття кількох залізничних пунктів пропуску, зокрема Іматра–Светогорськ і Вартіус–Люття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Yle.

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Крім того, повідомляється про тимчасове закриття пункти пропуску Ніірала–Вяртсіля, на станціях Виборг і Санкт-Петербург.

Про прийняте рішення фінська влада дізналася ще наприкінці червня із ЗМІ, проте тепер було отримано офіційний документ.

За оцінкою МЗС Фінляндії, це рішення Росії не матиме серйозного впливу на країну, оскільки життєво важливі вантажні залізничні перевезення здійснюються переважно через Вайніккалу, який не підпадає під обмеження.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, у Росії ухвалили рішення з 1 липня тимчасово зупинити рух через низку залізничних пунктів пропуску на кордонах з Латвією, Естонією та Фінляндією.

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