Рашисты атаковали Никополь: 4 человека ранены
Днём 12 июля 2026 года войска РФ атаковали Никополь в Днепропетровской области с помощью беспилотников. 4 человека получили ранения.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
По данным ОВА, в результате вражеской атаки пострадали трое мужчин и одна женщина. 44-летнего и 56-летнего мужчин госпитализировали. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
Разрушенный магазин и неиспользуемое здание.
Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.
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