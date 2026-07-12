Рашисты атаковали Никополь: 4 человека ранены

Днём 12 июля 2026 года войска РФ атаковали Никополь в Днепропетровской области с помощью беспилотников. 4 человека получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть пострадавшие

По данным ОВА, в результате вражеской атаки пострадали трое мужчин и одна женщина. 44-летнего и 56-летнего мужчин госпитализировали. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.



Разрушенный магазин и неиспользуемое здание.

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Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.