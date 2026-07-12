Рашисти атакували Нікополь: 4 особи поранені

Вдень 12 липня 2026 року війська РФ атакували Нікополь Дніпропетровської області безпілотниками. 4 людини дістали поранення.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Є постраждалі

За даними ОВА, через ворожу атаку постраждали троє чоловіків і жінка. 44-річного та 56-річного чоловіків госпіталізували. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.



Понівечений магазин та будівля, що не використовується.

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Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.