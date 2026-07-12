Рашисти атакували Нікополь: 4 особи поранені
Вдень 12 липня 2026 року війська РФ атакували Нікополь Дніпропетровської області безпілотниками. 4 людини дістали поранення.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
За даними ОВА, через ворожу атаку постраждали троє чоловіків і жінка. 44-річного та 56-річного чоловіків госпіталізували. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Понівечений магазин та будівля, що не використовується.
Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.
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