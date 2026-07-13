В Киеве 13–16 июля ограничат движение по Набережному шоссе

В Киеве с 13 по 16 июля будет частично ограничено движение транспорта по Набережному шоссе в Печерском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном портале Киева.

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Движение ограничат из-за ремонта ливневой канализации

По информации коммунальных служб, специалисты Печерского дорожно-эксплуатационного управления будут проводить очистку и ремонт ливневой канализации. Работы будут проходить на участке от Подола до моста "Метро".

На время проведения работ движение транспорта будет частично ограничено. Проезд будет осуществляться по одной полосе. Ограничения будут действовать ежедневно с 8:00 до 20:00.

В "Киевавтодоре" предупреждают, что в случае ухудшения погодных условий сроки выполнения работ могут измениться.В коммунальной корпорации призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.

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В столице временно приостанавливают работу фуникулера

В тот же день, 13 июля, в Киеве также приостанавливается работа фуникулера, соединяющего Верхний город с Подолом. Его закрывают на плановый ремонт до 21 августа.

Во время работ специалисты проверят тросы, шпалы и контактную сеть. Вагоны пройдут испытания под повышенной нагрузкой.

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