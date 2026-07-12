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Баллистические ракеты, которыми РФ атаковала Киев в ночь на 11 июля, были начинены шрапнелью, - Дарницкая РГА
В ночь на 11 июля Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами, начиненными шрапнелью.
Об этом сообщил председатель Дарницкой РГА Александр Ковтунов, сообщает Цензор.НЕТ.
Баллистика со шрапнелью
"Это был очень опасный удар, поскольку боеголовка была начинена шрапнелью. Повезло, что никто не находился у окон и на улице. Иначе у нас были бы раненые или, не дай Бог, погибшие", - сказал чиновник.
Что предшествовало
Напомним, что в ночь на 11 июля РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Есть пострадавшие.
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Ловити дітей еліт московії по європі і завозити в Україну.
Ліза піськова і ліза кривоногих-шаломова живуть у франції вільно.
Це найкраща ппо.
А зелену владу під трибунал за бездіяльність.
Оскільки ракети запускають по балістичній траєкторії з відносно близької відстані (Брянська область РФ або Білорусь), час їхнього підльоту до столиці становить лічені хвилини.
Використання зенітних систем по наземних цілях свідчить про намагання економити дорожчі та дефіцитніші балістичні ракети типу Іскандер. Водночас запасів зенітних ракет до С-400 у РФ залишається багато.