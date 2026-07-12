Баллистические ракеты, которыми РФ атаковала Киев в ночь на 11 июля, были начинены шрапнелью, - Дарницкая РГА

В ночь на 11 июля Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами, начиненными шрапнелью.

Об этом сообщил председатель Дарницкой РГА Александр Ковтунов, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Баллистика со шрапнелью

"Это был очень опасный удар, поскольку боеголовка была начинена шрапнелью. Повезло, что никто не находился у окон и на улице. Иначе у нас были бы раненые или, не дай Бог, погибшие", - сказал чиновник.

Смотрите также: Зеленский о ночном ударе по Киеву: Еще до объявления тревоги были попадания, ракета не сбита. ФОТО

Что предшествовало

Напомним, что в ночь на 11 июля РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Есть пострадавшие.

Читайте также: Сибига о ночном ударе РФ по Киеву: Путин делает ставку на баллистический террор