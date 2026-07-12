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Новости Ракетная атака на Киев
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Баллистические ракеты, которыми РФ атаковала Киев в ночь на 11 июля, были начинены шрапнелью, - Дарницкая РГА

обстрел Киева

В ночь на 11 июля Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами, начиненными шрапнелью.

Об этом сообщил председатель Дарницкой РГА Александр Ковтунов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Баллистика со шрапнелью

"Это был очень опасный удар, поскольку боеголовка была начинена шрапнелью. Повезло, что никто не находился у окон и на улице. Иначе у нас были бы раненые или, не дай Бог, погибшие", - сказал чиновник.

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Что предшествовало

Напомним, что в ночь на 11 июля РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Есть пострадавшие.

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Автор: 

Киев (26660) Дарница (39) баллистические ракеты (607)
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Топ комментарии
+16
Рішення є.
Ловити дітей еліт московії по європі і завозити в Україну.
Ліза піськова і ліза кривоногих-шаломова живуть у франції вільно.
Це найкраща ппо.
А зелену владу під трибунал за бездіяльність.
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12.07.2026 01:32 Ответить
+12
Якщо це С-400, то в неї інших зарядів і немає, вона ж для повітряних цілей.
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12.07.2026 01:59 Ответить
+4
Росіяни б'ють по Києву С-400 (зокрема типу 48Н6ДМ) переважно через високу швидкість їхнього польоту, що дозволяє випереджати систему оповіщення про повітряну тривогу.
Оскільки ракети запускають по балістичній траєкторії з відносно близької відстані (Брянська область РФ або Білорусь), час їхнього підльоту до столиці становить лічені хвилини.
Використання зенітних систем по наземних цілях свідчить про намагання економити дорожчі та дефіцитніші балістичні ракети типу Іскандер. Водночас запасів зенітних ракет до С-400 у РФ залишається багато.
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12.07.2026 05:37 Ответить

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