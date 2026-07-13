Латвия против ослабления санкций в отношении РФ и ждет 21-й пакет, - МИД

Латвия не поддержит никаких предложений о смягчении санкций против России и ожидает одобрения 21-го пакета в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил парламентский секретарь МИД Латвии Артёмс Уршульскис перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

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Он отметил, что Европа должна усилить поддержку Украины, поскольку Россия вновь пытается нанести удар по энергетической инфраструктуре в преддверии зимы.

"Латвия вносит свой вклад: мы только что выделили дополнительные средства на инициативу PURL, поддерживаем производство дронов. То есть мы предпринимаем эти шаги, чтобы убедиться, что украинцы выстоят", - сказал дипломат.

Он подчеркнул важность скорейшего принятия 21-го пакета санкций ЕС против России, выразив надежду, что его согласуют в ближайшие дни. По словам Уршульскиса, этот пакет станет "очень сильным сигналом", ведь он болезненно ударит по приближенным к Владимиру Путину и тем, кто наживается на войне.

Латвия не согласится на ослабление санкций

В то же время дипломат заявил, что Латвия не согласится на ослабление санкционного давления.

"Латвия не поддержит предложения некоторых стран-членов о снятии части санкций. Это для нас неприемлемо", - подчеркнул он.

Комментируя возможную эскалацию со стороны России, Уршульскис отметил, что Москва и в дальнейшем будет пытаться обострять ситуацию, однако Украина уже значительно лучше подготовлена к ответным ударам по российскому военному потенциалу.

"Они пытаются делать все возможное для эскалации. Хорошая новость заключается в том, что Украина теперь гораздо лучше подготовлена к тому, чтобы наносить ущерб российской экономике и их усилиям по ведению войны. Ответ Европы должен быть решительным, как и всегда", - подчеркнул он.

Нельзя забывать о пленных и похищенных детях

Отдельно представитель латвийского МИД призвал не упускать из виду тему украинских военнопленных и депортированных Россией детей.

"Эти разрывающие сердце истории в очередной раз подтверждают, что Европа не должна терять фокус. Всякий раз, когда это возможно и когда мы готовы, мы должны выносить этот вопрос на стол переговоров и не забывать о тех людях, которые находятся в ужасной ситуации из-за войны", - отметил Уршульскис.

Также дипломат выразил уверенность, что сотрудничество Латвии с Украиной останется конструктивным, несмотря на возможные кадровые изменения в украинском правительстве.

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