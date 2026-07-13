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Новости Санкции ЕС против России
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ЕС может расширить санкционный список РФ на 250 человек и компаний, но 21-й пакет еще не согласован, - Каллас

21-й пакет санкций еще не согласован, но ЕС готовит рекордное расширение списка РФ

Страны Европейского Союза пока не достигли окончательного согласия по поводу 21-го пакета санкций против России, однако уже в понедельник могут расширить действующий санкционный список еще на 250 физических и юридических лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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"Мы надеемся, что нам удастся согласовать включение 250 лиц и организаций в список... это самое большое количество, которое мы добавляли в список до сих пор", - подчеркнула она.

В то же время Каллас отметила, что в отношении 21-го пакета санкций между государствами-членами ЕС остаются нерешенные вопросы.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что страны ЕС еще не приняли решение относительно предложенного запрета на морские перевозки и ужесточения ограничений на российский сжиженный природный газ.

"Поэтому я хочу посмотреть, насколько мы серьезны. Мы не можем ставить экономические интересы выше интересов безопасности... это очень опасная тенденция", - сказал он журналистам.

Что этому предшествовало?

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