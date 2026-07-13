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Новини Санкції ЄС проти Росії
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ЄС може розширити санкційний список РФ на 250 осіб і компаній, але 21-й пакет ще не узгодили, - Каллас

21-й пакет санкцій ще не погодили, але ЄС готує рекордне розширення списку РФ

Країни Європейського Союзу поки не досягли остаточної згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії, однак уже в понеділок можуть розширити чинний санкційний список ще на 250 фізичних та юридичних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

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"Ми сподіваємося, що нам вдасться узгодити включення 250 осіб та організацій до списку... це найбільша кількість, яку ми додавали до списку досі", - наголосила вона.

Водночас Каллас зазначила, що щодо 21-го пакета санкцій між державами-членами ЄС залишаються невирішені питання.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс зазначив, що країни ЄС ще не ухвалили рішення щодо запропонованої заборони на морські перевезення та посилення обмежень на російський скраплений природний газ.

"Тож я хочу подивитися, чи достатньо ми серйозні. Ми не можемо ставити економічні інтереси вище за інтереси безпеки... це дуже небезпечна тенденція", - сказав він журналістам.

Що передувало?

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