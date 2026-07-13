ЄС може розширити санкційний список РФ на 250 осіб і компаній, але 21-й пакет ще не узгодили, - Каллас

Країни Європейського Союзу поки не досягли остаточної згоди щодо 21-го пакета санкцій проти Росії, однак уже в понеділок можуть розширити чинний санкційний список ще на 250 фізичних та юридичних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це перед початком зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

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"Ми сподіваємося, що нам вдасться узгодити включення 250 осіб та організацій до списку... це найбільша кількість, яку ми додавали до списку досі", - наголосила вона.

Водночас Каллас зазначила, що щодо 21-го пакета санкцій між державами-членами ЄС залишаються невирішені питання.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс зазначив, що країни ЄС ще не ухвалили рішення щодо запропонованої заборони на морські перевезення та посилення обмежень на російський скраплений природний газ.

"Тож я хочу подивитися, чи достатньо ми серйозні. Ми не можемо ставити економічні інтереси вище за інтереси безпеки... це дуже небезпечна тенденція", - сказав він журналістам.

Що передувало?

Франція та Італія занепокоєні новими санкційними пропозиціями ЄС щодо Росії, зокрема забороною в’їзду колишнім військовим та змінами у нафтовій політиці.

За даними ЗМІ, ЄС може пом’якшити заборону на в’їзд для учасників війни РФ.

Главу РПЦ Кирила та засновника російської нафтової компанії "Лукойл" Вагіта Алекперова виключили з проєкту нового, 21-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

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