Латвія проти послаблення санкцій РФ і чекає 21-й пакет, - МЗС

Латвія не підтримає жодних пропозицій щодо пом'якшення санкцій проти Росії та очікує погодження 21-го пакета найближчими днями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив парламентський секретар МЗС Латвії Артьомс Уршульскіс перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

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Він зазначив, що Європа має посилити підтримку України, оскільки Росія знову намагається завдати удару по енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

"Латвія робить свій внесок: щойно ми виділили додаткову суму грошей на ініціативу PURL, ми підтримуємо виробництво дронів. Тобто ми робимо ці кроки, щоб переконатися, що українці вистоять", – сказав дипломат.

Він наголосив на важливості якнайшвидшого ухвалення 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії, висловивши сподівання, що його погодять найближчими днями. За словами Уршульскіса, цей пакет стане "дуже сильним сигналом", адже він болісно вдарить по наближених до Володимира Путіна та тих, хто заробляє на війні.

Латвія не погодиться на послаблення санкцій

Водночас дипломат заявив, що Латвія не погодиться на послаблення санкційного тиску.

"Латвія не підтримає пропозиції деяких країн-членів щодо зняття частини санкцій. Це для нас неприйнятно", – наголосив він.

Коментуючи можливу ескалацію з боку Росії, Уршульскіс зазначив, що Москва й надалі намагатиметься загострювати ситуацію, однак Україна вже значно краще підготовлена до ударів у відповідь по російському військовому потенціалу.

"Вони намагаються робити все можливе для ескалації. Хороша новина полягає в тому, що Україна тепер набагато краще підготовлена до того, щоб завдавати шкоди російській економіці та їхнім зусиллям у веденні війни. Відповідь Європи має бути рішучою, як і завжди", – підкреслив він.

Не можна забувати про полонених і викрадених дітей

Окремо представник латвійського МЗС закликав не втрачати уваги до теми українських військовополонених і депортованих Росією дітей.

"Ці роздираючі серце історії вкотре підтверджують, що Європа не повинна втрачати фокус. Щоразу, коли це можливо і коли ми готові, ми маємо виносити це питання на стіл переговорів і не забувати про тих людей, які перебувають у жахливій ситуації через війну", – зазначив Уршульскіс.

Також дипломат висловив упевненість, що співпраця Латвії з Україною залишатиметься конструктивною, попри можливі кадрові зміни в українському уряді.

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