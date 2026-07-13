Российский КАБ убил зооволонтерку, спасшую сотни брошенных животных на Донетчине
В Дружковке в Донецкой области в результате попадания российской управляемой авиабомбы погибла зооволонтер Ольга Кузьменко, спасшая сотни брошенных животных в прифронтовом городе. После её смерти без опеки остались 10 собак и 20 кошек.
Об этом сообщили в благотворительном фонде "12 стражей", передает Цензор.НЕТ.
В фонде вспоминают, что в последний раз общались с Ольгой 7 июля, а уже на следующий день она перестала выходить на связь.
"Наша постоянная заявительница, с которой вместе мы вывезли и спасли множество животных. Сотни, если не тысячи. БУБА — последняя "ее" собака, которую мы пристроили. Дальше были, преимущественно, кошки, за которых она переживала больше, чем за себя", — говорится в сообщении.
В начале июля волонтер рассказывала, что ежедневно преодолевала до 10 километров, чтобы накормить брошенных животных в Дружковке. С собой она всегда возила воду, сухой и влажный корм, а также кашу для собак и кошек.
"Я живу за городом, каждый день стараюсь ездить в город, потому что есть места, где я кормлю животных... Есть уже такие районы, куда реально страшно заезжать. Поэтому общаюсь с людьми на пункте стойкости... оставляю им корм", — писала Ольга.
По словам волонтеров, женщина жила не в самой Дружковке, а недалеко от поселка Райское. Они неоднократно просили её эвакуироваться, однако она оставалась из-за нежелания мужа уезжать.
Ольга Кузьменко погибла в результате удара российской авиабомбы по мосту в Дружковке. Ее тело нашел муж.
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