Російський КАБ убив зооволонтерку, яка врятувала сотні покинутих тварин на Донеччині

У Дружківці на Донеччині внаслідок удару російської керованої авіабомби загинула зооволонтерка Ольга Кузьменко, яка врятувала сотні покинутих тварин у прифронтовому місті. Після її смерті без опіки залишилися 10 собак і 20 котів.

Про це розповіли у благодійному фонді "12 вартових", передає Цензор.НЕТ.

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У фонді згадують, що востаннє спілкувалися з Ольгою 7 липня, а вже наступного дня вона перестала виходити на зв'язок.

"Наша постійна заявниця, з якою разом ми вивезли та врятували безліч тварин. Сотні, якщо не тисячі. БУБА – остання "її" собака, яку ми прилаштували. Далі були, переважно, коти, за яких вона переживала більше, ніж за себе", – йдеться у повідомленні.

На початку липня волонтерка розповідала, що щодня долала до 10 кілометрів, аби нагодувати покинутих тварин у Дружківці. Із собою вона завжди возила воду, сухий і вологий корм, а також кашу для собак і котів.

"Я живу за містом, кожного дня намагаюсь їздити в місто, бо є локації, де годую тваринок... є вже такі райони, де реально страшно заїхати. Тому спілкуюся з людьми на пункті незламності... їм залишаю корм", – писала Ольга.

За словами волонтерів, жінка жила не в самій Дружківці, а неподалік селища Райське. Вони неодноразово просили її евакуюватися, однак вона залишалася через небажання чоловіка виїжджати.

Ольга Кузьменко загинула внаслідок удару російської авіабомби по мосту в Дружківці. Її тіло знайшов чоловік.

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