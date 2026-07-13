ЕС должен наложить санкции на "Росатом" и "Роскосмос" и не допускать Россию в сферу спорта, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул необходимость введения санкций против "Росатома" и "Роскосмоса", а также ужесточения ограничений в отношении ключевых секторов российской экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины, об этом глава МИД заявил на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

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Он также отметил, что необходимо отключить "Газпромбанк" от системы SWIFT и запретить транспортные средства, задействованные в перевозке российского СПГ.

Против возвращения России в международный спорт

Министр призвал ЕС и его государства-члены занять единую позицию относительно недопустимости ослабления международной изоляции России в спортивных организациях.

"Россия не прекратила свою агрессию. Россия не вывела свои войска из Украины. Россия не вернулась к соблюдению норм международного права. Так почему же ее изоляция должна ослабевать? Международный спорт не может быть площадкой, где Россия восстанавливает свою легитимность", - подчеркнул он.

Благодарность за поддержку Украины и евроинтеграцию

Сибига поблагодарил кипрское председательство в ЕС за поддержку Украины и открытие первого кластера переговоров о вступлении в Евросоюз, назвав это свидетельством способности ЕС действовать оперативно.

Также он выразил благодарность ирландскому председательству за то, что поддержка Украины осталась в числе приоритетов.

"Я благодарен ирландскому председательству в ЕС за то, что тема поддержки Украины осталась в числе его приоритетов. Ожидаемое открытие шестого кластера - это сильное начало председательства. Рассчитываем на скорейшее открытие остальных кластеров", - отметил министр.

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