ЄС має вдарити санкціями по "Росатому" і "Роскосмосу" та не повертати Росію у спорт, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на необхідності запровадити санкції проти "Росатома" та "Роскосмосу", посилити обмеження щодо ключових секторів російської економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України, про це голова МЗС заявив на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він також зазначив, що необхідно відключити "Газпромбанк" від системи SWIFT та заборонити транспортні засоби, задіяні у перевезенні російського СПГ.

Проти повернення Росії у міжнародний спорт

Міністр закликав ЄС та його держави-члени зайняти єдину позицію щодо неприпустимості послаблення міжнародної ізоляції Росії у спортивних організаціях.

"Росія не припинила свою агресію. Росія не вивела свої війська з України. Росія не повернулася до дотримання норм міжнародного права. То чому її ізоляція має слабшати? Міжнародний спорт не може бути майданчиком, де Росія відновлює свою легітимність", - наголосив він.

Подяка за підтримку України та євроінтеграцію

Сибіга подякував Кіпрському головуванню в ЄС за підтримку України та відкриття першого кластера переговорів про вступ до Євросоюзу, назвавши це свідченням здатності ЄС діяти оперативно.

Також він висловив вдячність Ірландському головуванню за збереження підтримки України серед пріоритетів.

"Я вдячний Ірландському головуванню ЄС за збереження теми підтримки України серед своїх пріоритетів. Очікуване відкриття шостого кластеру - це сильний початок головування. Розраховуємо на якнайшвидше подальше відкриття решти кластерів", - зазначив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має втратити балістичну перевагу над Україною, - Сибіга