ЕС может остановить предоставлять временную защиту военнообязанным украинцам, - Rzeczpospolita

В июле Европейская комиссия планирует объявить об изменениях в правилах предоставления временной защиты гражданам Украины. Согласно новым условиям, право на получение такого статуса будут иметь украинцы, имеющие специальное свидетельство об освобождении от мобилизации. Изменения коснутся как мужчин, так и женщин.

Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita, пишет Цензор.НЕТ.

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В начале июня Украина обратилась к ЕС с предложением ограничить украинцам специальный статус временной защиты. Ожидается, что директива будет принята в июле. В то же время. ее положения начнут действовать только с марта 2027 года, когда истечет срок действия режима временной защиты для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть страну из-за войны. Изменения коснутся как мужчин, так и женщин.

По данным Eurostat, статусом временной защиты в странах Европейского Союза пользуются около 4,3 миллиона граждан Украины. Больше всего украинцев с таким статусом находится в Германии - более 1,2 миллиона, а также в Польше - около 960 тысяч.

По информации Министерства цифровизации Польши, по состоянию на июнь 2026 года в стране проживает более 218 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих статус временной защиты. В целом в странах ЕС этот статус имеют около 1,15 миллиона мужчин указанной возрастной категории, что составляет 26,6% от общего числа.

Как сообщает издание, именно граждане Украины уже много лет остаются самой многочисленной группой иностранцев, подающих заявления на получение польского гражданства. На данный момент его уже получили более 40 тысяч украинцев. Законопроект предусматривает четыре ключевых нововведения. В частности, планируется увеличить минимальный срок проживания в Польше, необходимый для получения гражданства, до восьми лет.

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