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Новини Захист України Європою
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ЄС може припинити надавати тимчасовий захист військовозобов’язаним українцям, - Rzeczpospolita

ЄС може припинити надавати тимчасовий захист військовозобов’язаним

У липні Європейська комісія планує оголосити про зміни до правил надання тимчасового захисту громадянам України. Згідно з новими умовами, право на отримання такого статусу матимуть українці зі спеціальним свідоцтвом про непідлягання мобілізації. Зміни стосуватимуться як чоловіків, так і жінок.

Про це повідомила польська газета Rzeczpospolita, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На початку червня Україна звернулася з пропозицією до ЄС обмежити українцям спеціальний статус тимчасового захисту. Очікується, що директиву буде ухвалено в липні. Водночас її положення почнуть діяти лише з березня 2027 року, коли завершиться дія режиму тимчасового захисту для громадян України, які були змушені залишити країну через війну. Зміни стосуватимуться чоловіків та жінок.

За даними Eurostat, статусом тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу користуються близько 4,3 мільйона громадян України. Найбільше українців із таким статусом перебуває в Німеччині – понад 1,2 мільйона, а також у Польщі – близько 960 тисяч.

За інформацією Міністерства цифровізації Польщі, станом на червень 2026 року в країні проживає понад 218 тисяч чоловіків віком від 18 до 65 років, які мають статус тимчасового захисту. Загалом у країнах ЄС цей статус мають близько 1,15 мільйона чоловіків зазначеної вікової категорії, що становить 26,6% від загальної кількості.

Як повідомляє видання, саме громадяни України вже багато років залишаються найбільшою групою іноземців, що подають заяви на набуття польського громадянства. Наразі його вже отримали понад 40 тисяч українців. Законопроєкт передбачає чотири ключові нововведення. Зокрема, планується збільшити мінімальний термін проживання в Польщі, необхідний для отримання громадянства, до восьми років.

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Автор: 

Україна (7631) українці (2773) Євросоюз (15385) війна в Україні (8740)
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Топ коментарі
+6
Комусь дуже хочеться час від часу робити такі вкиди.
Лякають.
Тільки ось законодавство та хателкі кварталу95 в ЄС не працюють.
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13.07.2026 13:51 Відповісти
+5
Мені цікаво, хто ті Українці що масово пруться в Польщу, ще й громадянство хочуть отримати?
Розуму нема взагалі?
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13.07.2026 13:37 Відповісти
+4
А може і не припинити.
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13.07.2026 13:35 Відповісти

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