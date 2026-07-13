ЄС може припинити надавати тимчасовий захист військовозобов’язаним українцям, - Rzeczpospolita

У липні Європейська комісія планує оголосити про зміни до правил надання тимчасового захисту громадянам України. Згідно з новими умовами, право на отримання такого статусу матимуть українці зі спеціальним свідоцтвом про непідлягання мобілізації. Зміни стосуватимуться як чоловіків, так і жінок.

Про це повідомила польська газета Rzeczpospolita, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На початку червня Україна звернулася з пропозицією до ЄС обмежити українцям спеціальний статус тимчасового захисту. Очікується, що директиву буде ухвалено в липні. Водночас її положення почнуть діяти лише з березня 2027 року, коли завершиться дія режиму тимчасового захисту для громадян України, які були змушені залишити країну через війну. Зміни стосуватимуться чоловіків та жінок.

За даними Eurostat, статусом тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу користуються близько 4,3 мільйона громадян України. Найбільше українців із таким статусом перебуває в Німеччині – понад 1,2 мільйона, а також у Польщі – близько 960 тисяч.

За інформацією Міністерства цифровізації Польщі, станом на червень 2026 року в країні проживає понад 218 тисяч чоловіків віком від 18 до 65 років, які мають статус тимчасового захисту. Загалом у країнах ЄС цей статус мають близько 1,15 мільйона чоловіків зазначеної вікової категорії, що становить 26,6% від загальної кількості.

Як повідомляє видання, саме громадяни України вже багато років залишаються найбільшою групою іноземців, що подають заяви на набуття польського громадянства. Наразі його вже отримали понад 40 тисяч українців. Законопроєкт передбачає чотири ключові нововведення. Зокрема, планується збільшити мінімальний термін проживання в Польщі, необхідний для отримання громадянства, до восьми років.

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