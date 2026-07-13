На Харьковщине похитили танк Т-34 с мемориала и повредили захоронения, - полиция

В Харьковской области правоохранители разыскивают неизвестных, которые демонтировали и похитили макет советского танка Т-34 из мемориального комплекса на кладбище. В ходе преступления были повреждены постамент и места захоронения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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По данным правоохранителей, 11 июля в Изюмское районное управление полиции поступило сообщение о повреждении мемориального комплекса, расположенного на территории центрального кладбища в селе Оскол Изюмского района.

В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что неизвестные демонтировали и похитили макет танка Т-34, установленный на постаменте как элемент мемориального комплекса.

В результате противоправных действий также были повреждены постамент и места захоронения.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

Полиция обратилась к гражданам, которые могут располагать информацией об обстоятельствах происшествия или о лицах, причастных к преступлению, с просьбой сообщить об этом правоохранительным органам.

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