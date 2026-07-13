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Новости Демонтаж памятников Надругательство над могилой
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На Харьковщине похитили танк Т-34 с мемориала и повредили захоронения, - полиция

Полиция разыскивает злоумышленников, похитивших танк Т-34 с мемориала в Харьковской области

В Харьковской области правоохранители разыскивают неизвестных, которые демонтировали и похитили макет советского танка Т-34 из мемориального комплекса на кладбище. В ходе преступления были повреждены постамент и места захоронения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

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По данным правоохранителей, 11 июля в Изюмское районное управление полиции поступило сообщение о повреждении мемориального комплекса, расположенного на территории центрального кладбища в селе Оскол Изюмского района.

В ходе осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что неизвестные демонтировали и похитили макет танка Т-34, установленный на постаменте как элемент мемориального комплекса.

В результате противоправных действий также были повреждены постамент и места захоронения.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

Полиция обратилась к гражданам, которые могут располагать информацией об обстоятельствах происшествия или о лицах, причастных к преступлению, с просьбой сообщить об этом правоохранительным органам.

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Топ комментарии
+6
Не звільняв а ре-окупував.
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13.07.2026 14:04 Ответить
+4
Всі огидні окупантські "меморіали" треба викинути на смітник.
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13.07.2026 13:41 Ответить
+4
То був легкий танк Т-70, він звільняв це село Оскіл і був підбитий, екіпаж загинув і був похований на цвинтарі у братський могилі, танк був установлений на могилі екіпажу.
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13.07.2026 13:57 Ответить

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