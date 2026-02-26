Мужчину, насмехавшегося над мемориалом памяти на Майдане в Киеве, задержали: он сбрил усы, чтобы его не узнали. ФОТО

Правоохранители задержали мужчину, который издевался над Народным мемориалом погибшим украинским защитникам на Майдане Независимости в Киеве и призывал убрать флажки с именами воинов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, информирует Цензор.НЕТ.

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Задержание мужчины

О противоправных действиях мужчины правоохранителям стало известно вчера. На обнародованном видео, которое было распространено в соцсетях, нарушитель, находясь на главной площади Киева, высмеивал место памяти павшим Героям и требовал убрать флажки. Установлено, что автор поста — 37-летний киевлянин, который находится в СОЧ.

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Своего поступка не смог объяснить

Задержанный понял, что своим позорным поведением стал "известным" на всю страну, поэтому, чтобы его не узнали люди и не нашла полиция, сбрил усы, рассказали в полиции.

Правоохранители задержали мужчину по месту жительства, мотивы своего поступка он объяснить не смог. Мужчину передали Военной службе правопорядка, которая в дальнейшем определит меру его ответственности.

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