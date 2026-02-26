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Новости Фото Вандализм флагов Украины
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Мужчину, насмехавшегося над мемориалом памяти на Майдане в Киеве, задержали: он сбрил усы, чтобы его не узнали. ФОТО

Правоохранители задержали мужчину, который издевался над Народным мемориалом погибшим украинским защитникам на Майдане Независимости в Киеве и призывал убрать флажки с именами воинов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, информирует Цензор.НЕТ.

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Задержание мужчины

О противоправных действиях мужчины правоохранителям стало известно вчера. На обнародованном видео, которое было распространено в соцсетях, нарушитель, находясь на главной площади Киева, высмеивал место памяти павшим Героям и требовал убрать флажки. Установлено, что автор поста — 37-летний киевлянин, который находится в СОЧ.

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Своего поступка не смог объяснить

  • Задержанный понял, что своим позорным поведением стал "известным" на всю страну, поэтому, чтобы его не узнали люди и не нашла полиция, сбрил усы, рассказали в полиции. 

Правоохранители задержали мужчину по месту жительства, мотивы своего поступка он объяснить не смог. Мужчину передали Военной службе правопорядка, которая в дальнейшем определит меру его ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расбросал цветы и испачкал фасад: в Киеве нетрезвый подросток повредил мемориал погибшему военному. ФОТОрепортаж

Задержан мужчина, который издевался над Народным мемориалом погибшим защитникам на Майдане
Задержан мужчина, который издевался над Народным мемориалом погибшим защитникам на Майдане

Автор: 

Киев (26415) майдан (4026) мемориал (160) память (1508) Нацполиция (16955)
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Топ комментарии
+60
Дурик, ти зачем уси збрив)))
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26.02.2026 18:58 Ответить
+38
Мордоворот який. І таких утирків дууууже багато.
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26.02.2026 18:59 Ответить
+29
Бо він всявся. А може і всрався.
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26.02.2026 19:00 Ответить
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Дурик, ти зачем уси збрив)))
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26.02.2026 18:58 Ответить
Бо він всявся. А може і всрався.
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26.02.2026 19:00 Ответить
Кнуряку мабуть, з посвідкою «інвалід-пенсіонер» від Крупи або від Одеського воєнкома, приловили бо в наглу гадив на Майдані????
За таке, треба там кнуряку і повісити!
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26.02.2026 19:38 Ответить
находится в СОЧ
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27.02.2026 19:45 Ответить
Майдан Незалежності,
пам'ятник Незалежності,
Народний Меморіал Героїв -

це має бути пост N.1 в Державі !
провокації на Меморіалі не вперше.
після одного із них нарешті виставили перед Меморіалом вартового поліцейського, але потім він зник.
зараз поліцайські наряди з авто весь час тусуються за Меморіалом, перед входом в Глобус, біля пам'ятника Незалежності.
відстань всього лише 30-40 метрів.
і жодна поліцайна падла не бачила провокації !!
Клименка геть !
досить диверсій та провокацій !

.
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26.02.2026 19:53 Ответить
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26.02.2026 20:00 Ответить
" Сеня, товарищ спрашивает, зачем ты сбрил усы???"...
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26.02.2026 20:27 Ответить
Володька сбрив
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26.02.2026 21:36 Ответить
сподіваюсь він сраку також поголив перед посадкою....

.
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26.02.2026 20:54 Ответить
у каво??!
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26.02.2026 21:34 Ответить
...,приезжайте к нам на Колыму,...
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27.02.2026 07:09 Ответить
Мордоворот який. І таких утирків дууууже багато.
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26.02.2026 18:59 Ответить
Вихований на творчості ''95 кварталу'' і пропаганди ''какая разніца''. Навіть пішов в СЗЧ, як колись один Лідор відносив 4 рази.
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26.02.2026 19:25 Ответить
Вони всі спочатку круті - ці москофіли рузкіе. А потім ....
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26.02.2026 19:00 Ответить
гарно буде виглядати в окопі! і перспектива що прапорець з його іменем з"явиться на площі!
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26.02.2026 19:00 Ответить
На кладовищі хай буде. На площі непотрібна пам'ять по такому покидьку.
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26.02.2026 19:03 Ответить
Слабо - от якби стать поміняв
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26.02.2026 19:00 Ответить
В цієї потвори статі немає... А ознаки треба видалити!
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26.02.2026 19:10 Ответить
а що ж одежа у нього мусорська?)
МВС свого визнавати не хочуть?
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26.02.2026 19:02 Ответить
шкода, в ЗСУ нема штрафних штурмових рот, батальонів....
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26.02.2026 19:06 Ответить
Для цього кнура і треба всього лише Суд Лінча з вірьовкою!!
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26.02.2026 19:42 Ответить
Є аналог - "прикомандировані".
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27.02.2026 07:38 Ответить
Все є....
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27.02.2026 18:26 Ответить
Здорове бидло! В дисбаті зроблять з цього кабанчика слухняного кістлявого віслюка! Треба буде потім тихенько прикопати бо це тіло не людина!
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26.02.2026 19:08 Ответить
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26.02.2026 19:10 Ответить
Дурік, ти зачєм маскіровку сбріл і засвєтілса? Тепер усі знатимуть що Захар Коломбет #475278 рускій шпійон піцько грабовий.
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26.02.2026 19:19 Ответить
"37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ."
Можуть зловити, якщо хочуть. А чому раніше не ловили?
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26.02.2026 19:16 Ответить
Раніше він сидів тихенько і не потрапляв у відео, мабуть.
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26.02.2026 19:21 Ответить
Мабуть від безкарності втратив пильність і абарзєл
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26.02.2026 19:27 Ответить
Який верхоговнокабміндіч, такі й пошуки цього кнуряки!
Тепер його мабуть, чекає стройбат у Козині, на династії??
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26.02.2026 19:44 Ответить
Для чого херою рило замилили? Воно ж себе вже показало у всій красі..
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26.02.2026 19:16 Ответить
Цього кабана на перевиховання віддайте в штурмовий батальон.
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26.02.2026 19:20 Ответить
Так і буде,не сумнівайтесь
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27.02.2026 18:27 Ответить
...совковатний ждун.
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26.02.2026 19:20 Ответить
37 років ,він совок бачив лише в пологовому будинку .
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26.02.2026 20:37 Ответить
ВСП? Я ж казав, шо то ВВ-шнік. І явно з майданівських
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26.02.2026 19:22 Ответить
Те, що він негідник, зрозуміло. Але хто отримує гроші, від продажу прапорців і куди вони йдуть?
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26.02.2026 19:32 Ответить
Що керує подібними суб'єктами? Етиловий спирт? Але ж з початково нормальної людини етиловий спирт не зробить довбойоба. Для цього потрібні кореневі психічні відхилення.
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26.02.2026 19:32 Ответить
На палю підАра!
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26.02.2026 19:37 Ответить
Нiхто не любить бiльшовикiв та Сралiна, але кой чому в них треба поучиться. Коли їм треба було вирiшувати проблему виживання держави, вони ввели крути заходи i покидькiв як о це безвусо лайно розстрiлювали на мiсцi. Але то ж бiльшовики...
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26.02.2026 19:45 Ответить
Як мінімум нам потрібно діяти як країни Балтії ;
інститут негромадянства
натуралізація
люстрація

а ми своєю толерантністю підвели себе до межі виживання
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26.02.2026 20:27 Ответить
Теперь ему надо и всё остальное сбрить...
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26.02.2026 19:46 Ответить
Крававая хунта повязала борца за русский мир.
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26.02.2026 20:11 Ответить
37 років а виглядає на 57, це мабуть любов до рашки так повторить.
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26.02.2026 20:17 Ответить
Виглядає здоровим і достатньо відгодованим. Піде у ДШВ звільняти нашу землю. Впевнений, там йому буде не до сміху.
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26.02.2026 20:25 Ответить
находится в СОЧ
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27.02.2026 19:47 Ответить
https://youtube.com/shorts/l6LlpfKiVHs?si=rZRZ2Q9Ev-7F2M71
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26.02.2026 21:26 Ответить
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26.02.2026 22:12 Ответить
- Я дико извиняюсь, но говор у него отнюдь не киевский!
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26.02.2026 23:01 Ответить
Та що ви тут усі тішитесь. Та НІЧОГО йому не зроблять. Навіть курві ніхто нирок не повідбиває, бо усі сцикуни (і поліцейські у відділку, і поліцейські котрі затримували його. А про прокурорів і суддів я взагалі мовчу).
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26.02.2026 23:39 Ответить
С таким пузом его начпрод лично вытолкал за пределы части, самому еле на хлеб с маслом хватает.
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27.02.2026 00:25 Ответить
Краще б стать поміняв ... В обмінний фонд його як і інше антитцкунілінгусове бидло
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27.02.2026 00:25 Ответить
нагадує лисого з квартала і васєй теж
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27.02.2026 00:27 Ответить
це не він.
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27.02.2026 07:03 Ответить
а може це юзік?
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27.02.2026 08:36 Ответить
касаби вже кажуть= що правосєкі взялі нашого мальчіка в трусіках і порвали йому труси в сізо
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27.02.2026 08:38 Ответить
псам кинули кістку... двушка на москву краще? Чи жарти кварталівського шлюза московських саун?
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27.02.2026 09:11 Ответить
Цікаво, де таке пузо наїв?
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27.02.2026 09:55 Ответить
Ця потвора розраховує, що його ув'язнуть і залишок війни він проведе у буцегарні спокійно та весело.
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27.02.2026 11:22 Ответить
Воювати засцить. Але може добре копати окопи.
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27.02.2026 12:54 Ответить
 
 