Мужчину, насмехавшегося над мемориалом памяти на Майдане в Киеве, задержали: он сбрил усы, чтобы его не узнали. ФОТО
Правоохранители задержали мужчину, который издевался над Народным мемориалом погибшим украинским защитникам на Майдане Независимости в Киеве и призывал убрать флажки с именами воинов.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Задержание мужчины
О противоправных действиях мужчины правоохранителям стало известно вчера. На обнародованном видео, которое было распространено в соцсетях, нарушитель, находясь на главной площади Киева, высмеивал место памяти павшим Героям и требовал убрать флажки. Установлено, что автор поста — 37-летний киевлянин, который находится в СОЧ.
Своего поступка не смог объяснить
- Задержанный понял, что своим позорным поведением стал "известным" на всю страну, поэтому, чтобы его не узнали люди и не нашла полиция, сбрил усы, рассказали в полиции.
Правоохранители задержали мужчину по месту жительства, мотивы своего поступка он объяснить не смог. Мужчину передали Военной службе правопорядка, которая в дальнейшем определит меру его ответственности.
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За таке, треба там кнуряку і повісити!
пам'ятник Незалежності,
Народний Меморіал Героїв -
це має бути пост N.1 в Державі !
провокації на Меморіалі не вперше.
після одного із них нарешті виставили перед Меморіалом вартового поліцейського, але потім він зник.
зараз поліцайські наряди з авто весь час тусуються за Меморіалом, перед входом в Глобус, біля пам'ятника Незалежності.
відстань всього лише 30-40 метрів.
і жодна поліцайна падла не бачила провокації !!
Клименка геть !
досить диверсій та провокацій !
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МВС свого визнавати не хочуть?
рускій шпійонпіцько грабовий.
Можуть зловити, якщо хочуть. А чому раніше не ловили?
Тепер його мабуть, чекає стройбат у Козині, на династії??
інститут негромадянства
натуралізація
люстрація
а ми своєю толерантністю підвели себе до межі виживання