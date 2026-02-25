В Киеве мужчина требовал убрать флажки с мемориала памяти погибших воинов на Майдане: "Убирай отсюда все, люди здесь отдыхают". ВИДЕО

Накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в центре столицы разгорелся этический скандал. Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина в центре Киева записал видео, в котором возмущается наличием тысяч флажков с именами погибших защитников на Майдане Независимости, назвав мемориал "неуместным" для места отдыха.

Видео, которое автор цинично опубликовал 23 февраля, вызвало волну гнева в сети. Пользователи требуют немедленного вмешательства правоохранительных органов и привлечения мужчины к ответственности за надругательство над памятью воинов.

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Детали инцидента:

Пренебрежение памятью: Автор видео подошел к импровизированному мемориалу и начал высказывать свое мнение какому-то мужчине по имени Василий.

Аргументация "отдыхом": Главной претензией стало то, что мемориал якобы мешает людям развлекаться в центре города.

Цитата: "Вася, это центр города, что ты тут навесил всяких флажков? Ты что тут свою жопу прикрываешь? Давай убирай отсюда все, люди тут отдыхают", - заявляет персонаж на видео.

Реакция сообщества: Видео мгновенно разошлось по пабликам. Родственники погибших и военные расценили такие высказывания как прямую обиду тех, кто отдал жизнь за возможность киевлян "отдыхать" в мирном городе.

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Что известно о мемориале:

Народный мемориал на Майдане Независимости начал формироваться еще в первый год большой войны. Каждый флажок - это отдельная судьба, история солдата, погибшего за Украину. Семьи приезжают сюда со всех уголков страны, чтобы почтить память своих близких.

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Комментарий редакции:

Подобный цинизм накануне 24 февраля выглядит особенно отвратительно. Пока на фронте продолжаются ожесточенные бои, некоторые "уставшие от войны" граждане считают, что память о цене их безопасности портит им эстетику прогулки по центру города.

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