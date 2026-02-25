РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10930 посетителей онлайн
Новости Видео
15 104 95

В Киеве мужчина требовал убрать флажки с мемориала памяти погибших воинов на Майдане: "Убирай отсюда все, люди здесь отдыхают". ВИДЕО

Накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в центре столицы разгорелся этический скандал. Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина в центре Киева записал видео, в котором возмущается наличием тысяч флажков с именами погибших защитников на Майдане Независимости, назвав мемориал "неуместным" для места отдыха.

Видео, которое автор цинично опубликовал 23 февраля, вызвало волну гнева в сети. Пользователи требуют немедленного вмешательства правоохранительных органов и привлечения мужчины к ответственности за надругательство над памятью воинов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали инцидента:

  • Пренебрежение памятью: Автор видео подошел к импровизированному мемориалу и начал высказывать свое мнение какому-то мужчине по имени Василий.

  • Аргументация "отдыхом": Главной претензией стало то, что мемориал якобы мешает людям развлекаться в центре города.

  • Цитата: "Вася, это центр города, что ты тут навесил всяких флажков? Ты что тут свою жопу прикрываешь? Давай убирай отсюда все, люди тут отдыхают", - заявляет персонаж на видео.

  • Реакция сообщества: Видео мгновенно разошлось по пабликам. Родственники погибших и военные расценили такие высказывания как прямую обиду тех, кто отдал жизнь за возможность киевлян "отдыхать" в мирном городе.

Смотрите: Во Львове над могилами павших военных зажгли "Лучи памяти". ФОТОрепортаж

Что известно о мемориале:

Народный мемориал на Майдане Независимости начал формироваться еще в первый год большой войны. Каждый флажок - это отдельная судьба, история солдата, погибшего за Украину. Семьи приезжают сюда со всех уголков страны, чтобы почтить память своих близких.

Смотрите также: Зеленский в День Героев Небесной Сотни: "Украинцы всегда защищают свое". ФОТОрепортаж

Комментарий редакции:

Подобный цинизм накануне 24 февраля выглядит особенно отвратительно. Пока на фронте продолжаются ожесточенные бои, некоторые "уставшие от войны" граждане считают, что память о цене их безопасности портит им эстетику прогулки по центру города.

Смотрите также: Ангелы памяти-2026: Украина и мир чтят Героев Небесной Сотни

Автор: 

вторжение (504) Киев (26407) майдан (4026) память (1508)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+64
Пі**р в беретику.
Там стоять фотографії моїх максимально близьких бойових побратимів. Там прапорці мого батальйону.
Сподіваюсь - знайдуть ушльопка.
Повернемося - спитаємо особисто.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:30 Ответить
+63
гірше. це провокатор.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:37 Ответить
+47
Дегенерат.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дегенерат.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:26 Ответить
гірше. це провокатор.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:37 Ответить
то дайте адресу як можно цего провокатора. хіба ніхто не впізнав?
показать весь комментарий
25.02.2026 18:55 Ответить
Чому він досі не в ЗСУ? Заброньований багатодітний інвалід?
показать весь комментарий
25.02.2026 19:14 Ответить
Нафіга оце кацапобидло в ЗСУ? Щоб навідником працювало? Таких он на разбори завалів. Он Дарницьку ТЕЦ пюрозбирати, наприклад.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:24 Ответить
В Україні нажаль зруйновано виконавчу службу яка б реалізовувала трудову повинність для зеків і порушників
показать весь комментарий
26.02.2026 03:06 Ответить
як я розумію, подали заяву в поліцію, виставили відео в фб на опізнання. результати поки невідомі.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:50 Ответить
як сказав Сергій Ліпко в одному зі своїх стендапів: "я люблю дивитись разом з другою частиною, яку зняло вже СБУ, вона завжди краща за першу".
тож чекатиму.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:29 Ответить
Що за Сліпко? Це Ктулху якийсь?
показать весь комментарий
25.02.2026 16:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kxP19buyKKA стендап-комік, військовослужбовець.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:50 Ответить
Так і зараз оркестр ЗСУ- військовослужбовці. По суті- це артисти. А стенд- аппєрів в країні як собак нерізаних. Весь охвіс Зеленьського, Кабмін і ВР ними забиті. Але давай ще одного аппєра.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:18 Ответить
вас заносить.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:51 Ответить
Можливо. Реклама стендтапперів...Є вже один апєр. Наїлися.
показать весь комментарий
25.02.2026 20:57 Ответить
В Іспанії на допомогу біженцям живете, чи є робота покоївки? Часу строчити в Цензопі вистачає?
показать весь комментарий
26.02.2026 13:13 Ответить
А тобі " обідно" стало за клоуна у кріслі президента?
Не переймайся, скоро воно буде в Ейлаті загоряти, а ти нового клоуна собі знайдеш
показать весь комментарий
26.02.2026 14:03 Ответить
В Іспанії своїм клієнтам піля мінету будеш "тикати" ! Звідки ви лізете, хабалки базарні?
показать весь комментарий
26.02.2026 16:11 Ответить
Бидло не має національності.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:30 Ответить
Хто тобі це сказав? Тебе обдурили.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:51 Ответить
Та ніхто мені не казав і не дурив - власні спостереження. Бидло - денаціоналізоване, що у нас, що деінде. І якщо Україна втратить державність, то не через зовнішніх ворогів, а через власне бидло. Як це було у 1654-му та у 1918-му.
показать весь комментарий
27.02.2026 16:09 Ответить
Пі**р в беретику.
Там стоять фотографії моїх максимально близьких бойових побратимів. Там прапорці мого батальйону.
Сподіваюсь - знайдуть ушльопка.
Повернемося - спитаємо особисто.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:30 Ответить
Справжнє бидло у своїй незрівняній красі
показать весь комментарий
25.02.2026 16:32 Ответить
Воно було на протилежному боці Майдану.
показать весь комментарий
25.02.2026 20:43 Ответить
Ця мразота вирішила "закосити" на дурку, подумав може прокотить.
Не прокотить, "дурня" вже чекають "психіатри".
показать весь комментарий
25.02.2026 16:32 Ответить
Судячи по його харі йому ще 60 нема,але воно спокійно "отдихает" в центрі Києва. Зате по дворах виловлюють доходяг котрі за хлібом до найближчого магазину вискочіло
показать весь комментарий
25.02.2026 16:36 Ответить
Чі може він водій "бурульки" помічника наротного депутата?
показать весь комментарий
25.02.2026 16:44 Ответить
Звичайний москворотий.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:36 Ответить
То чим діло скінчилося ? Це лайно вже в бусі? Їде в навчальний центр?
показать весь комментарий
25.02.2026 16:38 Ответить
Як швидко буде вибачатися, розмазуючи соплі по морді?
показать весь комментарий
25.02.2026 16:43 Ответить
Вибачатись повинен в броніку!
показать весь комментарий
25.02.2026 16:46 Ответить
Наприклад,я не розумію логіку,що в армію потрібно мобілізувати бидло і потенційних зрадників.Кожен повинен сам вирішувати,як поводитись під час війни-держава ж обовязково зобовязана надавати преференції військовим.Ті,хто відмовляється служити повинні покинути державу, не займати державні посади , платити значно більші податки.За заброньованих також повинні платити підпрниємства.Ніхто нікому не зобовязаний створювати комфортні умови проживання як удома,так і у державі.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:12 Ответить
Або на розбор завалів. Он Дарницьку ТЕЦ нехай розбирають.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:26 Ответить
в броніку на розмінування
показать весь комментарий
25.02.2026 21:43 Ответить
Щоб ще здав місцеположення сил оборони?
показать весь комментарий
25.02.2026 17:54 Ответить
Навіщо йому бронік давати? Думаю, що то було б зайве.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:27 Ответить
Відправити мерзоту на красну площадь гулять.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:46 Ответить
Трьома різними посилками...
показать весь комментарий
25.02.2026 17:21 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
25.02.2026 17:54 Ответить
Та до фламінги прив'язати..
показать весь комментарий
25.02.2026 19:27 Ответить
Краще на розмінування. І дати урочисту обіцянку, що ніяких флажків не буде на тому місці, де його тіло рознесе на друзки!
Ці тварюки дорозмовляються - розлючений народ почне цих мразюк просто лінчувати! І блюр не допоможе!!!
показать весь комментарий
25.02.2026 22:07 Ответить
Той отдихающий ще живий, принаймі здоровий?
показать весь комментарий
25.02.2026 16:46 Ответить
штраф 170 грн.....
показать весь комментарий
25.02.2026 16:47 Ответить
Може поліція проявить хист і знайде цю гнійну купу?!, бо будуть задавати запитання чого воно здохло!.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:48 Ответить
Там флажок мого брата
показать весь комментарий
25.02.2026 16:52 Ответить
І йому кістки не переламали?
показать весь комментарий
25.02.2026 16:58 Ответить
А далі? І це все, що ми маємо знати? Чувак, читаючи оце про себе, просто регоче.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:59 Ответить
обычный провокатор или пациент дурки (одно не исключает другого)
показать весь комментарий
25.02.2026 17:01 Ответить
Він вже спійманий?
показать весь комментарий
25.02.2026 17:07 Ответить
а харя просить кірпіча...
показать весь комментарий
25.02.2026 17:12 Ответить
Шлакоблочини.
показать весь комментарий
26.02.2026 10:32 Ответить
Звідки така падаль береться начистить би рило мразоті
показать весь комментарий
25.02.2026 17:16 Ответить
По роже так дебіл дебілом, а по заяві так москаль, або їхній шпигун.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:20 Ответить
"Когда не было интернета, то только твоя семья знала, что ты - дол..б."
показать весь комментарий
25.02.2026 17:25 Ответить
Моральне уйобіще.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:31 Ответить
після закінчення війни поліція не буде встигати приїжджати на такі виклики.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:34 Ответить
продажний лохторат Зєлєнскага з лугандонськими замашками..
показать весь комментарий
25.02.2026 17:43 Ответить
******* лікар випустив на прогулянку, може простудиться й здохне.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:53 Ответить
брибити цю беретку цвяхом до голови
показать весь комментарий
25.02.2026 17:56 Ответить
і його досі ще не бусифікували?
показать весь комментарий
25.02.2026 18:03 Ответить
І чому не спакують цього отдихаючого до буса?
показать весь комментарий
25.02.2026 18:04 Ответить
І що, ніхто навіть не дав цій потворі у його дурний кочан?...
показать весь комментарий
25.02.2026 18:09 Ответить
влада ничого йому не зробить треба грохнути цю тварину на мисци
показать весь комментарий
25.02.2026 18:10 Ответить
судячи по пиці - потенційний захисник держави. А кажуть тцк люту. Такі бички гуляють Майданом на випасі
показать весь комментарий
25.02.2026 18:25 Ответить
Бидлу відстрелити руки та ноги
показать весь комментарий
25.02.2026 18:35 Ответить
Голову
показать весь комментарий
25.02.2026 18:44 Ответить
В цьому випадку гуманізм - недоречний.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:53 Ответить
Щоби потім пенсію по інвалідності з кишені українців цій гниді платити?
показать весь комментарий
25.02.2026 20:30 Ответить
Яка це людина, це кцап, або малорос ''какая разніца''.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:49 Ответить
І в Києві таких вистачає. Невже немає одного наряду поліції, щоб знаходитися біля цього місця і не дозволяти різній бидлоті паплюжити пам'ять загиблих за Україну. Ворогів України і мародерів охороняють за рахунок держави, супроводжують їх в кабак, спортзали, а на ці заходи не вистачає сил ?
показать весь комментарий
25.02.2026 19:29 Ответить
Лукашенко, это ты что ли?
показать весь комментарий
25.02.2026 19:27 Ответить
Істоти з ватою у голові невиліковні. Поки не пізно усю цю наволоч необхідно позбавляти українського громадянства та видворяти "на болота" прямо через лінію фронту по мінних полях.
показать весь комментарий
25.02.2026 20:01 Ответить
На розмінування сцуку, та щоб після того як зконає прапорця у його пам'ять на Майдані не було!
показать весь комментарий
25.02.2026 20:15 Ответить
ЗАВАФЛИТИ НА СМЕРТЬ ГНИДУ
показать весь комментарий
25.02.2026 20:20 Ответить
Надіюсь цього підАра вже чухають в дупло в обизяннику?
показать весь комментарий
25.02.2026 20:20 Ответить
Хто? владоохоронні органи боряться з пораненими військовими, а не з таким плюгавством. (за невеликим вийнятком)
показать весь комментарий
25.02.2026 22:32 Ответить
То представник "какой разніци". Йому б веселитися. Перевірив не поклали туди "весельчуни" "95 кварталу" ********* палочки і яйця по 17.
показать весь комментарий
25.02.2026 20:24 Ответить
Не було кому їб@ло начистити "нє отходя от каси"?
показать весь комментарий
25.02.2026 20:27 Ответить
У нього морда совкового мєнта. 100% ві-шнік
показать весь комментарий
25.02.2026 20:55 Ответить
А це часом не монтаж? Бидлюк може десь на кацапії склепав?
показать весь комментарий
25.02.2026 21:11 Ответить
стопроцентів він персонаж із числа зе-елехторату(((
бридка зелена г н и д а
показать весь комментарий
25.02.2026 21:42 Ответить
https://t.me/channel5UA/150894?single

Вот другое видео его)
показать весь комментарий
25.02.2026 21:59 Ответить
Похоже он сбежал из дурки недолечившись😀
показать весь комментарий
25.02.2026 23:07 Ответить
Чим цей уйобок відрізняється від іншого уйобка, який ржав з ********** паличок і термоса?
показать весь комментарий
25.02.2026 22:07 Ответить
Чому ця плюгавина збиткується над пам"яттю наших героїв. А тому, що такі особини за такі речі, дуже легко відбуваються вибаченнями і якимось там штрафом. Випечіть йому клеймо на лобі (ворог України)і віддайте людям.
показать весь комментарий
25.02.2026 22:29 Ответить
Думаю це цілеспрямована провокація.
показать весь комментарий
26.02.2026 05:37 Ответить
Бидло москальське❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
26.02.2026 07:39 Ответить
Як завжди заражене заразою узькага міра особливощелепе
показать весь комментарий
26.02.2026 15:28 Ответить
Ну взагалі -то обурення цим меморіалом можна зрозуміти.
Запитання до захисників меморіалу просте:
Що ви будете робити, коли прапорці вигорять на сонці та з часом зітліють?
Їх буде хтось міняти чи це місце реально стане смітником?
Як ставити нові прапорці, щоб тебе вірно зрозуміли оточуючі?
показать весь комментарий
26.02.2026 15:39 Ответить
Коли хтось посцяв на менору, його знайшли, хоча відео було випадковим і не крупним планом.
показать весь комментарий
26.02.2026 16:12 Ответить
москаль звичайний, отряд "какаяразніца"
показать весь комментарий
26.02.2026 19:24 Ответить
гандон вусатий... Ой, вже не вусатий і в поліції.
показать весь комментарий
26.02.2026 19:47 Ответить
Знайшли цього утирка... https://hromadske.ua/kyyiv/260062-cholovika-iakyy-hluzuvav-z-memorialu-zahyblym-zakhysnykam-na-maydani-zatrymaly-u-politsiyi-kazut-shcho-vin-perebuvaye-u-szch
показать весь комментарий
26.02.2026 22:32 Ответить
 
 