В Киеве мужчина требовал убрать флажки с мемориала памяти погибших воинов на Майдане: "Убирай отсюда все, люди здесь отдыхают". ВИДЕО
Накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в центре столицы разгорелся этический скандал. Как сообщает Цензор.НЕТ, мужчина в центре Киева записал видео, в котором возмущается наличием тысяч флажков с именами погибших защитников на Майдане Независимости, назвав мемориал "неуместным" для места отдыха.
Видео, которое автор цинично опубликовал 23 февраля, вызвало волну гнева в сети. Пользователи требуют немедленного вмешательства правоохранительных органов и привлечения мужчины к ответственности за надругательство над памятью воинов.
Детали инцидента:
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Пренебрежение памятью: Автор видео подошел к импровизированному мемориалу и начал высказывать свое мнение какому-то мужчине по имени Василий.
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Аргументация "отдыхом": Главной претензией стало то, что мемориал якобы мешает людям развлекаться в центре города.
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Цитата: "Вася, это центр города, что ты тут навесил всяких флажков? Ты что тут свою жопу прикрываешь? Давай убирай отсюда все, люди тут отдыхают", - заявляет персонаж на видео.
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Реакция сообщества: Видео мгновенно разошлось по пабликам. Родственники погибших и военные расценили такие высказывания как прямую обиду тех, кто отдал жизнь за возможность киевлян "отдыхать" в мирном городе.
Что известно о мемориале:
Народный мемориал на Майдане Независимости начал формироваться еще в первый год большой войны. Каждый флажок - это отдельная судьба, история солдата, погибшего за Украину. Семьи приезжают сюда со всех уголков страны, чтобы почтить память своих близких.
Комментарий редакции:
Подобный цинизм накануне 24 февраля выглядит особенно отвратительно. Пока на фронте продолжаются ожесточенные бои, некоторые "уставшие от войны" граждане считают, что память о цене их безопасности портит им эстетику прогулки по центру города.
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тож чекатиму.
Не переймайся, скоро воно буде в Ейлаті загоряти, а ти нового клоуна собі знайдеш
Там стоять фотографії моїх максимально близьких бойових побратимів. Там прапорці мого батальйону.
Сподіваюсь - знайдуть ушльопка.
Повернемося - спитаємо особисто.
Не прокотить, "дурня" вже чекають "психіатри".
Ці тварюки дорозмовляються - розлючений народ почне цих мразюк просто лінчувати! І блюр не допоможе!!!
бридка зелена г н и д а
Вот другое видео его)
Запитання до захисників меморіалу просте:
Що ви будете робити, коли прапорці вигорять на сонці та з часом зітліють?
Їх буде хтось міняти чи це місце реально стане смітником?
Як ставити нові прапорці, щоб тебе вірно зрозуміли оточуючі?