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Новини Відео
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У Києві чоловік вимагав прибрати прапорці з меморіалу пам’яті загиблих воїнів на Майдані: "Убирай отсюда все, люди тут отдыхают". ВIДЕО

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ у центрі столиці спалахнув етичний скандал. Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік у центрі Києва записав відео, у якому обурюється наявністю тисяч прапорців із іменами загиблих захисників на Майдані Незалежності, назвавши меморіал "недоречним" для місця відпочинку.

Відео, яке автор цинічно опублікував 23 лютого, викликало хвилю гніву в мережі. Користувачі вимагають негайного втручання правоохоронних органів та притягнення чоловіка до відповідальності за наругу над пам’яттю воїнів.

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Деталі інциденту:

  • Зневага до пам'яті: Автор відео підійшов до імпровізованого меморіалу та почав висловлювати свою думку якомусь чоловіку на ім'я Василь.

  • Аргументація "відпочинком": Головною претензією стало те, що меморіал нібито заважає людям розважатися в центрі міста.

  • Цитата: "Вася, это центр города, что ты тут понавтыкал всяких флажков? Ты что тут свою жопу прикрываешь? Давай убирай отсюда все, люди тут отдыхают", - заявляє персонаж на відео.

  • Реакція спільноти: Відео миттєво розійшлося пабліками. Родичі загиблих та військові розцінили такі висловлювання як пряму образу тих, хто віддав життя за можливість киян "відпочивати" у мирному місті.

Дивіться: У Львові над могилами полеглих військових засвітили "Промені пам’яті". ФОТОрепортаж

Що відомо про меморіал:

Народний меморіал на Майдані Незалежності почав формуватися ще в перший рік великої війни. Кожен прапорець - це окрема доля, історія солдата, який загинув за Україну. Родини приїжджають сюди з усіх куточків країни, щоб вшанувати пам'ять своїх близьких.

Також дивіться: Зеленський у День Героїв Небесної Сотні: "Українці завжди захищають своє". ФОТОрепортаж

Коментар редакції:

Подібний цинізм напередодні 24 лютого виглядає особливо огидно. Поки на фронті тривають запеклі бої, деякі "втомлені від війни" громадяни вважають, що пам'ять про ціну їхньої безпеки псує їм естетику прогулянки центром міста.

Дивіться також: Ангели пам’яті-2026: Україна та світ вшановують Героїв Небесної Сотні

Автор: 

вторгнення (381) Київ (20826) майдан (766) пам’ять (1205)
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Топ коментарі
+64
Пі**р в беретику.
Там стоять фотографії моїх максимально близьких бойових побратимів. Там прапорці мого батальйону.
Сподіваюсь - знайдуть ушльопка.
Повернемося - спитаємо особисто.
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25.02.2026 16:30 Відповісти
+63
гірше. це провокатор.
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25.02.2026 16:37 Відповісти
+47
Дегенерат.
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25.02.2026 16:26 Відповісти
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25.02.2026 16:26 Відповісти
гірше. це провокатор.
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25.02.2026 16:37 Відповісти
то дайте адресу як можно цего провокатора. хіба ніхто не впізнав?
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25.02.2026 18:55 Відповісти
Чому він досі не в ЗСУ? Заброньований багатодітний інвалід?
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25.02.2026 19:14 Відповісти
Нафіга оце кацапобидло в ЗСУ? Щоб навідником працювало? Таких он на разбори завалів. Он Дарницьку ТЕЦ пюрозбирати, наприклад.
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25.02.2026 19:24 Відповісти
В Україні нажаль зруйновано виконавчу службу яка б реалізовувала трудову повинність для зеків і порушників
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26.02.2026 03:06 Відповісти
як я розумію, подали заяву в поліцію, виставили відео в фб на опізнання. результати поки невідомі.
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25.02.2026 19:50 Відповісти
як сказав Сергій Ліпко в одному зі своїх стендапів: "я люблю дивитись разом з другою частиною, яку зняло вже СБУ, вона завжди краща за першу".
тож чекатиму.
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25.02.2026 16:29 Відповісти
Що за Сліпко? Це Ктулху якийсь?
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25.02.2026 16:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kxP19buyKKA стендап-комік, військовослужбовець.
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25.02.2026 16:50 Відповісти
Так і зараз оркестр ЗСУ- військовослужбовці. По суті- це артисти. А стенд- аппєрів в країні як собак нерізаних. Весь охвіс Зеленьського, Кабмін і ВР ними забиті. Але давай ще одного аппєра.
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25.02.2026 18:18 Відповісти
вас заносить.
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25.02.2026 18:51 Відповісти
Можливо. Реклама стендтапперів...Є вже один апєр. Наїлися.
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25.02.2026 20:57 Відповісти
В Іспанії на допомогу біженцям живете, чи є робота покоївки? Часу строчити в Цензопі вистачає?
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26.02.2026 13:13 Відповісти
А тобі " обідно" стало за клоуна у кріслі президента?
Не переймайся, скоро воно буде в Ейлаті загоряти, а ти нового клоуна собі знайдеш
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26.02.2026 14:03 Відповісти
В Іспанії своїм клієнтам піля мінету будеш "тикати" ! Звідки ви лізете, хабалки базарні?
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26.02.2026 16:11 Відповісти
Бидло не має національності.
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25.02.2026 16:30 Відповісти
Хто тобі це сказав? Тебе обдурили.
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25.02.2026 16:51 Відповісти
Та ніхто мені не казав і не дурив - власні спостереження. Бидло - денаціоналізоване, що у нас, що деінде. І якщо Україна втратить державність, то не через зовнішніх ворогів, а через власне бидло. Як це було у 1654-му та у 1918-му.
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27.02.2026 16:09 Відповісти
Пі**р в беретику.
Там стоять фотографії моїх максимально близьких бойових побратимів. Там прапорці мого батальйону.
Сподіваюсь - знайдуть ушльопка.
Повернемося - спитаємо особисто.
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25.02.2026 16:30 Відповісти
Справжнє бидло у своїй незрівняній красі
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25.02.2026 16:32 Відповісти
Воно було на протилежному боці Майдану.
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25.02.2026 20:43 Відповісти
Ця мразота вирішила "закосити" на дурку, подумав може прокотить.
Не прокотить, "дурня" вже чекають "психіатри".
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25.02.2026 16:32 Відповісти
Судячи по його харі йому ще 60 нема,але воно спокійно "отдихает" в центрі Києва. Зате по дворах виловлюють доходяг котрі за хлібом до найближчого магазину вискочіло
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25.02.2026 16:36 Відповісти
Чі може він водій "бурульки" помічника наротного депутата?
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25.02.2026 16:44 Відповісти
Звичайний москворотий.
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25.02.2026 16:36 Відповісти
То чим діло скінчилося ? Це лайно вже в бусі? Їде в навчальний центр?
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25.02.2026 16:38 Відповісти
Як швидко буде вибачатися, розмазуючи соплі по морді?
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25.02.2026 16:43 Відповісти
Вибачатись повинен в броніку!
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25.02.2026 16:46 Відповісти
Наприклад,я не розумію логіку,що в армію потрібно мобілізувати бидло і потенційних зрадників.Кожен повинен сам вирішувати,як поводитись під час війни-держава ж обовязково зобовязана надавати преференції військовим.Ті,хто відмовляється служити повинні покинути державу, не займати державні посади , платити значно більші податки.За заброньованих також повинні платити підпрниємства.Ніхто нікому не зобовязаний створювати комфортні умови проживання як удома,так і у державі.
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25.02.2026 17:12 Відповісти
Або на розбор завалів. Он Дарницьку ТЕЦ нехай розбирають.
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25.02.2026 19:26 Відповісти
в броніку на розмінування
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25.02.2026 21:43 Відповісти
Щоб ще здав місцеположення сил оборони?
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25.02.2026 17:54 Відповісти
Навіщо йому бронік давати? Думаю, що то було б зайве.
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25.02.2026 18:27 Відповісти
Відправити мерзоту на красну площадь гулять.
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25.02.2026 16:46 Відповісти
Трьома різними посилками...
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25.02.2026 17:21 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.02.2026 17:54 Відповісти
Та до фламінги прив'язати..
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25.02.2026 19:27 Відповісти
Краще на розмінування. І дати урочисту обіцянку, що ніяких флажків не буде на тому місці, де його тіло рознесе на друзки!
Ці тварюки дорозмовляються - розлючений народ почне цих мразюк просто лінчувати! І блюр не допоможе!!!
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25.02.2026 22:07 Відповісти
Той отдихающий ще живий, принаймі здоровий?
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25.02.2026 16:46 Відповісти
штраф 170 грн.....
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25.02.2026 16:47 Відповісти
Може поліція проявить хист і знайде цю гнійну купу?!, бо будуть задавати запитання чого воно здохло!.
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25.02.2026 16:48 Відповісти
Там флажок мого брата
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25.02.2026 16:52 Відповісти
І йому кістки не переламали?
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25.02.2026 16:58 Відповісти
А далі? І це все, що ми маємо знати? Чувак, читаючи оце про себе, просто регоче.
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25.02.2026 16:59 Відповісти
обычный провокатор или пациент дурки (одно не исключает другого)
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25.02.2026 17:01 Відповісти
Він вже спійманий?
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25.02.2026 17:07 Відповісти
а харя просить кірпіча...
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25.02.2026 17:12 Відповісти
Шлакоблочини.
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26.02.2026 10:32 Відповісти
Звідки така падаль береться начистить би рило мразоті
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25.02.2026 17:16 Відповісти
По роже так дебіл дебілом, а по заяві так москаль, або їхній шпигун.
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25.02.2026 17:20 Відповісти
"Когда не было интернета, то только твоя семья знала, что ты - дол..б."
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25.02.2026 17:25 Відповісти
Моральне уйобіще.
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25.02.2026 17:31 Відповісти
після закінчення війни поліція не буде встигати приїжджати на такі виклики.
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25.02.2026 17:34 Відповісти
продажний лохторат Зєлєнскага з лугандонськими замашками..
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25.02.2026 17:43 Відповісти
******* лікар випустив на прогулянку, може простудиться й здохне.
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25.02.2026 17:53 Відповісти
брибити цю беретку цвяхом до голови
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25.02.2026 17:56 Відповісти
і його досі ще не бусифікували?
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25.02.2026 18:03 Відповісти
І чому не спакують цього отдихаючого до буса?
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25.02.2026 18:04 Відповісти
І що, ніхто навіть не дав цій потворі у його дурний кочан?...
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25.02.2026 18:09 Відповісти
влада ничого йому не зробить треба грохнути цю тварину на мисци
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25.02.2026 18:10 Відповісти
судячи по пиці - потенційний захисник держави. А кажуть тцк люту. Такі бички гуляють Майданом на випасі
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25.02.2026 18:25 Відповісти
Бидлу відстрелити руки та ноги
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25.02.2026 18:35 Відповісти
Голову
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25.02.2026 18:44 Відповісти
В цьому випадку гуманізм - недоречний.
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25.02.2026 18:53 Відповісти
Щоби потім пенсію по інвалідності з кишені українців цій гниді платити?
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25.02.2026 20:30 Відповісти
Яка це людина, це кцап, або малорос ''какая разніца''.
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25.02.2026 18:49 Відповісти
І в Києві таких вистачає. Невже немає одного наряду поліції, щоб знаходитися біля цього місця і не дозволяти різній бидлоті паплюжити пам'ять загиблих за Україну. Ворогів України і мародерів охороняють за рахунок держави, супроводжують їх в кабак, спортзали, а на ці заходи не вистачає сил ?
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25.02.2026 19:29 Відповісти
Лукашенко, это ты что ли?
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25.02.2026 19:27 Відповісти
Істоти з ватою у голові невиліковні. Поки не пізно усю цю наволоч необхідно позбавляти українського громадянства та видворяти "на болота" прямо через лінію фронту по мінних полях.
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25.02.2026 20:01 Відповісти
На розмінування сцуку, та щоб після того як зконає прапорця у його пам'ять на Майдані не було!
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25.02.2026 20:15 Відповісти
ЗАВАФЛИТИ НА СМЕРТЬ ГНИДУ
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25.02.2026 20:20 Відповісти
Надіюсь цього підАра вже чухають в дупло в обизяннику?
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25.02.2026 20:20 Відповісти
Хто? владоохоронні органи боряться з пораненими військовими, а не з таким плюгавством. (за невеликим вийнятком)
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25.02.2026 22:32 Відповісти
То представник "какой разніци". Йому б веселитися. Перевірив не поклали туди "весельчуни" "95 кварталу" ********* палочки і яйця по 17.
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25.02.2026 20:24 Відповісти
Не було кому їб@ло начистити "нє отходя от каси"?
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25.02.2026 20:27 Відповісти
У нього морда совкового мєнта. 100% ві-шнік
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25.02.2026 20:55 Відповісти
А це часом не монтаж? Бидлюк може десь на кацапії склепав?
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25.02.2026 21:11 Відповісти
стопроцентів він персонаж із числа зе-елехторату(((
бридка зелена г н и д а
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25.02.2026 21:42 Відповісти
https://t.me/channel5UA/150894?single

Вот другое видео его)
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25.02.2026 21:59 Відповісти
Похоже он сбежал из дурки недолечившись😀
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25.02.2026 23:07 Відповісти
Чим цей уйобок відрізняється від іншого уйобка, який ржав з ********** паличок і термоса?
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25.02.2026 22:07 Відповісти
Чому ця плюгавина збиткується над пам"яттю наших героїв. А тому, що такі особини за такі речі, дуже легко відбуваються вибаченнями і якимось там штрафом. Випечіть йому клеймо на лобі (ворог України)і віддайте людям.
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25.02.2026 22:29 Відповісти
Думаю це цілеспрямована провокація.
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26.02.2026 05:37 Відповісти
Бидло москальське❤️🇺🇦❤️
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26.02.2026 07:39 Відповісти
Як завжди заражене заразою узькага міра особливощелепе
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26.02.2026 15:28 Відповісти
Ну взагалі -то обурення цим меморіалом можна зрозуміти.
Запитання до захисників меморіалу просте:
Що ви будете робити, коли прапорці вигорять на сонці та з часом зітліють?
Їх буде хтось міняти чи це місце реально стане смітником?
Як ставити нові прапорці, щоб тебе вірно зрозуміли оточуючі?
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26.02.2026 15:39 Відповісти
Коли хтось посцяв на менору, його знайшли, хоча відео було випадковим і не крупним планом.
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26.02.2026 16:12 Відповісти
москаль звичайний, отряд "какаяразніца"
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26.02.2026 19:24 Відповісти
гандон вусатий... Ой, вже не вусатий і в поліції.
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26.02.2026 19:47 Відповісти
Знайшли цього утирка... https://hromadske.ua/kyyiv/260062-cholovika-iakyy-hluzuvav-z-memorialu-zahyblym-zakhysnykam-na-maydani-zatrymaly-u-politsiyi-kazut-shcho-vin-perebuvaye-u-szch
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26.02.2026 22:32 Відповісти
 
 