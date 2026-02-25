У Києві чоловік вимагав прибрати прапорці з меморіалу пам’яті загиблих воїнів на Майдані: "Убирай отсюда все, люди тут отдыхают". ВIДЕО

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ у центрі столиці спалахнув етичний скандал. Як повідомляє Цензор.НЕТ, чоловік у центрі Києва записав відео, у якому обурюється наявністю тисяч прапорців із іменами загиблих захисників на Майдані Незалежності, назвавши меморіал "недоречним" для місця відпочинку.

Відео, яке автор цинічно опублікував 23 лютого, викликало хвилю гніву в мережі. Користувачі вимагають негайного втручання правоохоронних органів та притягнення чоловіка до відповідальності за наругу над пам’яттю воїнів.

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Деталі інциденту:

Зневага до пам'яті: Автор відео підійшов до імпровізованого меморіалу та почав висловлювати свою думку якомусь чоловіку на ім'я Василь.

Аргументація "відпочинком": Головною претензією стало те, що меморіал нібито заважає людям розважатися в центрі міста.

Цитата: "Вася, это центр города, что ты тут понавтыкал всяких флажков? Ты что тут свою жопу прикрываешь? Давай убирай отсюда все, люди тут отдыхают", - заявляє персонаж на відео.

Реакція спільноти: Відео миттєво розійшлося пабліками. Родичі загиблих та військові розцінили такі висловлювання як пряму образу тих, хто віддав життя за можливість киян "відпочивати" у мирному місті.

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Що відомо про меморіал:

Народний меморіал на Майдані Незалежності почав формуватися ще в перший рік великої війни. Кожен прапорець - це окрема доля, історія солдата, який загинув за Україну. Родини приїжджають сюди з усіх куточків країни, щоб вшанувати пам'ять своїх близьких.

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Коментар редакції:

Подібний цинізм напередодні 24 лютого виглядає особливо огидно. Поки на фронті тривають запеклі бої, деякі "втомлені від війни" громадяни вважають, що пам'ять про ціну їхньої безпеки псує їм естетику прогулянки центром міста.

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