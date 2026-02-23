У Львові над могилами полеглих військових засвітили "Промені пам’яті". ФОТОрепортаж
У Львові напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії вшанували полеглих українських Захисників та Захисниць.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Львівської міської ради.
Цього року на міських кладовищах засвітили "Промені пам’яті" — світло, що здіймається до неба і символізує скорботу, вдячність та незгасну пам’ять полеглим Героям. Мер Львова Андрій Садовий наголосив, що пам’ять про кожного, хто віддав життя за Україну, житиме доти, доки існує громада та місто.
Локації та учасники вшанування
"Промені пам’яті" засвітили над п’ятьма полями почесних поховань: на Личаківському кладовищі — поля № 76, № 67, № 86а та № 87, а вперше на Голосківському кладовищі — поле № 34-В.
До заходу долучилися рідні полеглих воїнів, представники влади та духовенства, військові підрозділи Львова та області, а також небайдужі мешканці міста.
Учасники спільно помолилися та запалили лампадки на знак поваги до кожного Захисника та Захисниці, які віддали життя за свободу України.
"Промені пам’яті"
Світлові промені, що здіймаються до неба, стали символом вшанування Героїв у Львові. Вони уособлюють не лише скорботу за загиблими, але й вдячність, стійкість та незламний дух українського народу у боротьбі за незалежність.
- Раніше ми повідомляли, що на четверті роковини повномасштабної війни до Києва прибуде низка міністрів та лідерів країн.
На думку 88 відсотків респондентів, ударами по енергетиці Росія намагається примусити Україну до капітуляції.
При цьому 65 відсотків опитаних заявили, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.
У вересні та грудні 2025 року таку відповідь давали 62 відсотки респондентів.
Для українців, за його словами, стоїть не просто питання справедливості чи несправедливості, а питання виживання.
"Рівень стійкості українців залишається високим.
З одного боку, вони втомилися і відкриті навіть до важких поступок.
Але з іншого боку, навіть за нинішньої втоми не готові перетинати "червоні лінії", - пояснює Грушецький.
Не змінила цього і спроба Росії створити нестерпні умови життя в Україні взимку, яку у країні називають "холодомором", констатує соціолог.
Ми психічно, як нація, дуже виснажені".
На її думку, ставлення українців до всіх випробувань війни і їхню стійкість, серед іншого, визначає психологічний ефект, коли втративши вже багато, людям стає важко відмовитись від решти.
"Мені здається, що в контексті війни цей аспект є - у нас вже стільки людей загинуло, ми вже стільки всього втратили, ми так довго трималися, і що, тепер просто здатись? Він є нераціональним, неадекватним, але його дуже важко пересилити", - пояснює Кудржинська.
"Нинішні страждання сприймаються як інвестиції в майбутнє, - додає Грушецький. - Наші останні дані свідчать, що більше 60 відсотків лишаються оптимістами і вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючим членом у складі Європейського Союзу.
Є певні очікування, що нам головне вижити.
Далі ми будемо нарешті рухатися пришвидшеними кроками у кращу соціально-економічну реальність".
