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Новини Фото Затримання підпалювачів
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Хлопець та неповнолітня дівчина на замовлення спалили три автомобілі Tesla у Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Києві затримали 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які на замовлення спалили три автомобілі Tesla у Святошинському районі.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

В одному з Telegram-каналів, де пропонували підробіток, хлопцю спочатку запропонували за 800-1000 гривень фотографувати автомобілі преміум-класу та скидати фото замовнику. Останнього, перш за все, цікавили автомобілі марки Mercedes, BMW та Tesla.

"Згодом хлопцю та дівчині запропонували підпалити автомобілі, обіцяючи платити по 2000$ за кожну машину. Об’єктами злочину обрали автомобілі марки Tesla, припарковані біля будинків у Святошинському районі.

Необхідність знищувати дорогі машини замовник аргументував тим, що вони придбані за гроші, отримані шахрайським шляхом. Сам підпал потрібно було зняти на відео", - йдеться в повідомленні.

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Так, хлопець, використовуючи легкозаймисту речовину, підпалював машини, а дівчина знімала це на свій телефон.

Зрештою на криптогаманець за одну спалену машину хлопцю перерахували 500 USDT.

Пізніше підозрюваних затримали. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Читайте: СБУ затримала агента ФСБ, який під прикриттям виконання оборонних замовлень коригував атаки по Києву

Хлопець та дівчина спалили три Тесли на замовлення у Києві
Хлопець та дівчина спалили три Тесли на замовлення у Києві
Хлопець та дівчина спалили три Тесли на замовлення у Києві
Хлопець та дівчина спалили три Тесли на замовлення у Києві

Автор: 

Київ (20826) підпал (767) прокуратура (3721)
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Топ коментарі
+13
Мразота,нирки хай продадуть і компенсують потерпілим їхні збитки!Що власникам з того що їх присадять????
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25.02.2026 11:51 Відповісти
+9
Скільки вже раз на сайті пропонували знаходити паліїв автівок прямо на місці злочину без ознак життя по причині необережного поводження з вогнем? Це риторичне запитання. Бо відповідь -багато. 10-20 ,,прикрих та безглуздих смертей,, прямо з каністрою в руках розтиражованих по всіх каналах ТБ зупинили б цей шквал ще три роки тому. Бо великий айяйяй за підпал не зупинює цих недоносків. А страх смерті зупинить навіть безмозглого наркошу. Бо він же не від ,,перекайфу,, здохне.
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25.02.2026 12:24 Відповісти
+5
Тобто надурили? Чи ті 500 usdt відповідають названій сумі ? Я не шарю в криптокурсах )))
П. с. Малотітні тіткток-Zомбарі мля!! Ніяких мізків, навіть подумати на три кроки вперед...
Таких треба знищувати!!! Звичайно бангладеш не пускати сюди , але й свої біосміття викидати подалі !!
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25.02.2026 12:02 Відповісти
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Мразота,нирки хай продадуть і компенсують потерпілим їхні збитки!Що власникам з того що їх присадять????
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25.02.2026 11:51 Відповісти
Х-уйло розпочав страшну війну, яка припиниться (може припинитися) лише після його смерті, бо табакеркою у скроню, як Павло І він точно не отримає, вже навчений.
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25.02.2026 11:56 Відповісти
Який Павло?😏
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25.02.2026 12:06 Відповісти
що, точно незрозуміло який? московський царьок, вбитий за згодою свого старшого сина, спадкоємця престолу, у 1801 р.
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25.02.2026 12:11 Відповісти
Pablo Escobar
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25.02.2026 12:19 Відповісти
На честь якого названо місто Павлоград.
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25.02.2026 13:00 Відповісти
Тобто надурили? Чи ті 500 usdt відповідають названій сумі ? Я не шарю в криптокурсах )))
П. с. Малотітні тіткток-Zомбарі мля!! Ніяких мізків, навіть подумати на три кроки вперед...
Таких треба знищувати!!! Звичайно бангладеш не пускати сюди , але й свої біосміття викидати подалі !!
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25.02.2026 12:02 Відповісти
Буде весело якщо ті шахраї судейські, або прокурорські..або дійсно бандюків які увімкнуть лічильника...схоже що чиїсь батьки підуть з власної хати в бомжі
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25.02.2026 12:05 Відповісти
А хто замовляв підпали з"ясували?
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25.02.2026 12:17 Відповісти
їх завербували спецслужби рф, повідомляє ) поліція.
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25.02.2026 12:21 Відповісти
це помста Маску за Старлінк
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25.02.2026 12:19 Відповісти
Скільки вже раз на сайті пропонували знаходити паліїв автівок прямо на місці злочину без ознак життя по причині необережного поводження з вогнем? Це риторичне запитання. Бо відповідь -багато. 10-20 ,,прикрих та безглуздих смертей,, прямо з каністрою в руках розтиражованих по всіх каналах ТБ зупинили б цей шквал ще три роки тому. Бо великий айяйяй за підпал не зупинює цих недоносків. А страх смерті зупинить навіть безмозглого наркошу. Бо він же не від ,,перекайфу,, здохне.
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25.02.2026 12:24 Відповісти
людей на этой планете больше нет !!!((( теперь эту соску заставят отрабатывать , а пацана розберут на запчасти !!!(((
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25.02.2026 12:42 Відповісти
маску мстяться за заблокований старлінк.
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25.02.2026 12:48 Відповісти
Акція щодо заборони Телеграма набуває нових обертів.
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25.02.2026 13:34 Відповісти
идиоты
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25.02.2026 14:00 Відповісти
увага! обережно! - "працюють" какаразнічні дебіли-приколісти....
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25.02.2026 14:17 Відповісти
"золотой генофонд" Вениславского почему то не хочет размножаться, а предпочитает заниматься вандализмом....
Скорее всего эти видео, заказчики уже отправили Маску....
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25.02.2026 14:39 Відповісти
ОБЩЕСТВО КИШИТ ЗЛОПДРАМИ !!!
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27.02.2026 07:20 Відповісти
 
 