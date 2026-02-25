Хлопець та неповнолітня дівчина на замовлення спалили три автомобілі Tesla у Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Києві затримали 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які на замовлення спалили три автомобілі Tesla у Святошинському районі.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

В одному з Telegram-каналів, де пропонували підробіток, хлопцю спочатку запропонували за 800-1000 гривень фотографувати автомобілі преміум-класу та скидати фото замовнику. Останнього, перш за все, цікавили автомобілі марки Mercedes, BMW та Tesla.

"Згодом хлопцю та дівчині запропонували підпалити автомобілі, обіцяючи платити по 2000$ за кожну машину. Об’єктами злочину обрали автомобілі марки Tesla, припарковані біля будинків у Святошинському районі.

Необхідність знищувати дорогі машини замовник аргументував тим, що вони придбані за гроші, отримані шахрайським шляхом. Сам підпал потрібно було зняти на відео", - йдеться в повідомленні.

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Так, хлопець, використовуючи легкозаймисту речовину, підпалював машини, а дівчина знімала це на свій телефон.

Зрештою на криптогаманець за одну спалену машину хлопцю перерахували 500 USDT.

Пізніше підозрюваних затримали. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

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