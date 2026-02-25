Хлопець та неповнолітня дівчина на замовлення спалили три автомобілі Tesla у Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж
У Києві затримали 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які на замовлення спалили три автомобілі Tesla у Святошинському районі.
Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
В одному з Telegram-каналів, де пропонували підробіток, хлопцю спочатку запропонували за 800-1000 гривень фотографувати автомобілі преміум-класу та скидати фото замовнику. Останнього, перш за все, цікавили автомобілі марки Mercedes, BMW та Tesla.
"Згодом хлопцю та дівчині запропонували підпалити автомобілі, обіцяючи платити по 2000$ за кожну машину. Об’єктами злочину обрали автомобілі марки Tesla, припарковані біля будинків у Святошинському районі.
Необхідність знищувати дорогі машини замовник аргументував тим, що вони придбані за гроші, отримані шахрайським шляхом. Сам підпал потрібно було зняти на відео", - йдеться в повідомленні.
Так, хлопець, використовуючи легкозаймисту речовину, підпалював машини, а дівчина знімала це на свій телефон.
Зрештою на криптогаманець за одну спалену машину хлопцю перерахували 500 USDT.
Пізніше підозрюваних затримали. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
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П. с. Малотітні тіткток-Zомбарі мля!! Ніяких мізків, навіть подумати на три кроки вперед...
Таких треба знищувати!!! Звичайно бангладеш не пускати сюди , але й свої біосміття викидати подалі !!
Скорее всего эти видео, заказчики уже отправили Маску....