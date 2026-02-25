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Новости Фото Задержание поджигателей
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Парень и несовершеннолетняя девушка по заказу сожгли три автомобиля Tesla в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Киеве задержали 16-летнюю девушку и 19-летнего парня, которые по заказу сожгли три автомобиля Tesla в Святошинском районе.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В одном из Telegram-каналов, где предлагали подработку, парню сначала предложили за 800-1000 гривен фотографировать автомобили премиум-класса и скидывать фото заказчику. Последнего, прежде всего, интересовали автомобили марок Mercedes, BMW и Tesla.

"Впоследствии парню и девушке предложили поджечь автомобили, обещая платить по 2000$ за каждую машину. Объектами преступления выбрали автомобили марки Tesla, припаркованные возле домов в Святошинском районе.

Необходимость уничтожать дорогие машины заказчик аргументировал тем, что они приобретены за деньги, полученные мошенническим путем. Сам поджог нужно было снять на видео", - говорится в сообщении.

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Так, парень, используя легковоспламеняющееся вещество, поджигал машины, а девушка снимала это на свой телефон.

В итоге на криптокошелек за одну сожженную машину парню перечислили 500 USDT.

Позже подозреваемых задержали. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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Парень и девушка сожгли три Теслы по заказу в Киеве
Парень и девушка сожгли три Теслы по заказу в Киеве
Парень и девушка сожгли три Теслы по заказу в Киеве
Парень и девушка сожгли три Теслы по заказу в Киеве

Автор: 

Киев (26407) поджог (1149) прокуратура (4981)
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Топ комментарии
+13
Мразота,нирки хай продадуть і компенсують потерпілим їхні збитки!Що власникам з того що їх присадять????
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25.02.2026 11:51 Ответить
+9
Скільки вже раз на сайті пропонували знаходити паліїв автівок прямо на місці злочину без ознак життя по причині необережного поводження з вогнем? Це риторичне запитання. Бо відповідь -багато. 10-20 ,,прикрих та безглуздих смертей,, прямо з каністрою в руках розтиражованих по всіх каналах ТБ зупинили б цей шквал ще три роки тому. Бо великий айяйяй за підпал не зупинює цих недоносків. А страх смерті зупинить навіть безмозглого наркошу. Бо він же не від ,,перекайфу,, здохне.
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25.02.2026 12:24 Ответить
+5
Тобто надурили? Чи ті 500 usdt відповідають названій сумі ? Я не шарю в криптокурсах )))
П. с. Малотітні тіткток-Zомбарі мля!! Ніяких мізків, навіть подумати на три кроки вперед...
Таких треба знищувати!!! Звичайно бангладеш не пускати сюди , але й свої біосміття викидати подалі !!
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25.02.2026 12:02 Ответить
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Мразота,нирки хай продадуть і компенсують потерпілим їхні збитки!Що власникам з того що їх присадять????
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25.02.2026 11:51 Ответить
Х-уйло розпочав страшну війну, яка припиниться (може припинитися) лише після його смерті, бо табакеркою у скроню, як Павло І він точно не отримає, вже навчений.
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25.02.2026 11:56 Ответить
Який Павло?😏
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25.02.2026 12:06 Ответить
що, точно незрозуміло який? московський царьок, вбитий за згодою свого старшого сина, спадкоємця престолу, у 1801 р.
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25.02.2026 12:11 Ответить
Pablo Escobar
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25.02.2026 12:19 Ответить
На честь якого названо місто Павлоград.
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25.02.2026 13:00 Ответить
Тобто надурили? Чи ті 500 usdt відповідають названій сумі ? Я не шарю в криптокурсах )))
П. с. Малотітні тіткток-Zомбарі мля!! Ніяких мізків, навіть подумати на три кроки вперед...
Таких треба знищувати!!! Звичайно бангладеш не пускати сюди , але й свої біосміття викидати подалі !!
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25.02.2026 12:02 Ответить
Буде весело якщо ті шахраї судейські, або прокурорські..або дійсно бандюків які увімкнуть лічильника...схоже що чиїсь батьки підуть з власної хати в бомжі
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25.02.2026 12:05 Ответить
А хто замовляв підпали з"ясували?
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25.02.2026 12:17 Ответить
їх завербували спецслужби рф, повідомляє ) поліція.
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25.02.2026 12:21 Ответить
це помста Маску за Старлінк
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25.02.2026 12:19 Ответить
Скільки вже раз на сайті пропонували знаходити паліїв автівок прямо на місці злочину без ознак життя по причині необережного поводження з вогнем? Це риторичне запитання. Бо відповідь -багато. 10-20 ,,прикрих та безглуздих смертей,, прямо з каністрою в руках розтиражованих по всіх каналах ТБ зупинили б цей шквал ще три роки тому. Бо великий айяйяй за підпал не зупинює цих недоносків. А страх смерті зупинить навіть безмозглого наркошу. Бо він же не від ,,перекайфу,, здохне.
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25.02.2026 12:24 Ответить
людей на этой планете больше нет !!!((( теперь эту соску заставят отрабатывать , а пацана розберут на запчасти !!!(((
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25.02.2026 12:42 Ответить
маску мстяться за заблокований старлінк.
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25.02.2026 12:48 Ответить
Акція щодо заборони Телеграма набуває нових обертів.
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25.02.2026 13:34 Ответить
идиоты
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25.02.2026 14:00 Ответить
увага! обережно! - "працюють" какаразнічні дебіли-приколісти....
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25.02.2026 14:17 Ответить
"золотой генофонд" Вениславского почему то не хочет размножаться, а предпочитает заниматься вандализмом....
Скорее всего эти видео, заказчики уже отправили Маску....
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25.02.2026 14:39 Ответить
ОБЩЕСТВО КИШИТ ЗЛОПДРАМИ !!!
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27.02.2026 07:20 Ответить
 
 