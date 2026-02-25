Парень и несовершеннолетняя девушка по заказу сожгли три автомобиля Tesla в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Киеве задержали 16-летнюю девушку и 19-летнего парня, которые по заказу сожгли три автомобиля Tesla в Святошинском районе.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

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В одном из Telegram-каналов, где предлагали подработку, парню сначала предложили за 800-1000 гривен фотографировать автомобили премиум-класса и скидывать фото заказчику. Последнего, прежде всего, интересовали автомобили марок Mercedes, BMW и Tesla.

"Впоследствии парню и девушке предложили поджечь автомобили, обещая платить по 2000$ за каждую машину. Объектами преступления выбрали автомобили марки Tesla, припаркованные возле домов в Святошинском районе.

Необходимость уничтожать дорогие машины заказчик аргументировал тем, что они приобретены за деньги, полученные мошенническим путем. Сам поджог нужно было снять на видео", - говорится в сообщении.

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Так, парень, используя легковоспламеняющееся вещество, поджигал машины, а девушка снимала это на свой телефон.

В итоге на криптокошелек за одну сожженную машину парню перечислили 500 USDT.

Позже подозреваемых задержали. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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