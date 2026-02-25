Парень и несовершеннолетняя девушка по заказу сожгли три автомобиля Tesla в Киеве, - прокуратура. ФОТОрепортаж
В Киеве задержали 16-летнюю девушку и 19-летнего парня, которые по заказу сожгли три автомобиля Tesla в Святошинском районе.
Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
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В одном из Telegram-каналов, где предлагали подработку, парню сначала предложили за 800-1000 гривен фотографировать автомобили премиум-класса и скидывать фото заказчику. Последнего, прежде всего, интересовали автомобили марок Mercedes, BMW и Tesla.
"Впоследствии парню и девушке предложили поджечь автомобили, обещая платить по 2000$ за каждую машину. Объектами преступления выбрали автомобили марки Tesla, припаркованные возле домов в Святошинском районе.
Необходимость уничтожать дорогие машины заказчик аргументировал тем, что они приобретены за деньги, полученные мошенническим путем. Сам поджог нужно было снять на видео", - говорится в сообщении.
Так, парень, используя легковоспламеняющееся вещество, поджигал машины, а девушка снимала это на свой телефон.
В итоге на криптокошелек за одну сожженную машину парню перечислили 500 USDT.
Позже подозреваемых задержали. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
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П. с. Малотітні тіткток-Zомбарі мля!! Ніяких мізків, навіть подумати на три кроки вперед...
Таких треба знищувати!!! Звичайно бангладеш не пускати сюди , але й свої біосміття викидати подалі !!
Скорее всего эти видео, заказчики уже отправили Маску....