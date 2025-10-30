Женщина сорвала флаг Украины и выбросила в мусорный бак в Одессе. Ей объявили подозрение. ФОТО
В Одессе правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая сорвала украинский флаг с фасада магазина и выбросила его в мусорный бак.
Об этом сообщила полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Нарушение государственного флага
Известно, что инцидент произошел возле одного из супермаркетов в Пересыпском районе города. Полицейские узнали о нем во время мониторинга социальных сетей.
Правоохранители обнаружили видео с камер наблюдения, на котором неизвестная женщина днем в присутствии прохожих сорвала государственный флаг Украины, закрепленный на фасаде магазина, и выбросила его в мусорный бак.
Подозрение злоумышленницы
Следователи установили, что к преступлению причастна 35-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая за кражи и наркопреступления.
Действия фигурантки квалифицировали по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое ей грозит, - три года лишения свободы. Свой поступок подозреваемая отказалась объяснять.
Давно пора відмовитися від Телеграму
Для зв'язку і контактів вистарчає інших ресурсів
тупе
ще не вечір
висіти вам на стовпах
Пи.Си. от що бісить - то замазані мордяки..
Есть хороший способ сделать все красиво и толерантно
Отдать туда,где она мечтает жить
В русский мир
пішло на хєр
Но все пути ведут в
РимТЦК.
Улица >патруль > ТЦК > фронт.
Улица > флаг > полиция > .изюли на блок-хате > ТЦК > фронт.
Свій учинок підозрювана відмовилася пояснювати.
-----------------------------------------------------------------------
Дали ей наркоту или деньги на наркоту, вот она и молчит.
Боится, чтобы не накинули ей еще одну статью.