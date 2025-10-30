Женщина сорвала флаг Украины и выбросила в мусорный бак в Одессе. Ей объявили подозрение. ФОТО

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая сорвала украинский флаг с фасада магазина и выбросила его в мусорный бак.

Об этом сообщила полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Нарушение государственного флага

Известно, что инцидент произошел возле одного из супермаркетов в Пересыпском районе города. Полицейские узнали о нем во время мониторинга социальных сетей.

Правоохранители обнаружили видео с камер наблюдения, на котором неизвестная женщина днем в присутствии прохожих сорвала государственный флаг Украины, закрепленный на фасаде магазина, и выбросила его в мусорный бак.

Подозрение злоумышленницы

Следователи установили, что к преступлению причастна 35-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая за кражи и наркопреступления.

Действия фигурантки квалифицировали по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое ей грозит, - три года лишения свободы. Свой поступок подозреваемая отказалась объяснять.

