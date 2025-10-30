РУС
Новости Фото Вандализм флагов Украины
Женщина сорвала флаг Украины и выбросила в мусорный бак в Одессе. Ей объявили подозрение. ФОТО

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая сорвала украинский флаг с фасада магазина и выбросила его в мусорный бак.

Об этом сообщила полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Нарушение государственного флага

Известно, что инцидент произошел возле одного из супермаркетов в Пересыпском районе города. Полицейские узнали о нем во время мониторинга социальных сетей.

Правоохранители обнаружили видео с камер наблюдения, на котором неизвестная женщина днем в присутствии прохожих сорвала государственный флаг Украины, закрепленный на фасаде магазина, и выбросила его в мусорный бак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчины, сорвавшие флаг с здания почетного консульства Украины в Перемышле, задержаны

В Одессе женщина сорвала и выбросила в мусор флаг Украины

Подозрение злоумышленницы

Следователи установили, что к преступлению причастна 35-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая за кражи и наркопреступления.

Действия фигурантки квалифицировали по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое ей грозит, - три года лишения свободы. Свой поступок подозреваемая отказалась объяснять.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина совершил надругательство над флагом Украины в Кропивницком: его уже задержали. ФОТО

В Одессе женщина сорвала и выбросила в мусор флаг Украины
В Одессе женщина сорвала и выбросила в мусор флаг Украины

паскуда кацапська.
30.10.2025 21:11 Ответить
Обмотати курву в триколорну ганчірку камінь до ніг і в море.
30.10.2025 21:11 Ответить
вона то за гроші зробила, щоб на дозу заробити. Потрібно забороняти Телеграм в Україні!
30.10.2025 21:17 Ответить
Згоден
Давно пора відмовитися від Телеграму
Для зв'язку і контактів вистарчає інших ресурсів
30.10.2025 21:21 Ответить
А шо, на інших ресурсах неможна робити те, що роблять в Телеграм?
30.10.2025 21:25 Ответить
хтось зарубав когось сокирою - давайте заборонимо сокири
тупе
30.10.2025 21:22 Ответить
Ти сам тупий як сокира, Телеграм це шпигунська програма
показать весь комментарий
А за ким вона шпигує?
показать весь комментарий
Телеграм и приват24 это российско израильское ПО которое передаёт координаты в ГШ тер орг "обрезанный джихад Шеломов и ко"
показать весь комментарий
як мені хочеться піймати хоч одну тварюку, як ти...
ще не вечір
висіти вам на стовпах
30.10.2025 21:35 Ответить
А не пора ли с наркоторговлей бороться? Прибыль от которой идёт на российскую армию через приватбанк криптопотоками...
показать весь комментарий
Це одна з коригувальниць-убивць Українців!!
показать весь комментарий
Не загиджуйте море! Й так там кацапів дофіга. На ліхтарі біля пушкінзона повісити та й по всьому...але, смертна кара у нас заборонена...

Пи.Си. от що бісить - то замазані мордяки..
30.10.2025 21:37 Ответить
Не правда! Відсотків 10, але курво активні...
показать весь комментарий
Таких вбивати треба, в не бігати за ними з підозрами.
показать весь комментарий
Ни в коем случае
Есть хороший способ сделать все красиво и толерантно
Отдать туда,где она мечтает жить
В русский мир
30.10.2025 22:08 Ответить
Це які кричали колись "Бандєравскіє бєси вон із адєси!"?
показать весь комментарий
Так це руские черти..
показать весь комментарий
"Адеса рускіґорат!"
показать весь комментарий
методички поплутало
пішло на хєр
показать весь комментарий
Під час Війни смертна кара за паплюження символів держави,співпрацю з ворогом та напади на військових..це як 2 на помжить на 2.Бо тоді та вся гниль вспливе..Хоча б у рашу підсрачниками на чолі з тими грузчиками що вчинили напад на ТЦК..
показать весь комментарий
В колонію сучку-шити рукавиці для військових. І батогами по сраці!
показать весь комментарий
Щось Одеса сьогодні розбушувалася...
показать весь комментарий
Приклад для ухилянтів-зірви прапор і отримай три роки колонії замість фронту. Дуже мягеньке покарання.
показать весь комментарий
Вы гений. Ведь всё гениальное просто.
Но все пути ведут в Рим ТЦК.
Улица >патруль > ТЦК > фронт.
Улица > флаг > полиция > .изюли на блок-хате > ТЦК > фронт.
показать весь комментарий
неодноразово судима за крадіжки та наркозлочин.

Свій учинок підозрювана відмовилася пояснювати.
-----------------------------------------------------------------------
Дали ей наркоту или деньги на наркоту, вот она и молчит.
Боится, чтобы не накинули ей еще одну статью.
показать весь комментарий
ПОЧЕМУ всякой мрази закрывают морду ссылаясь на "закон"? во время войны КОНСТИТУЦИЮ ставят на "паузу", а дебильный закон "никак"!!!!!
показать весь комментарий
в ніч, з 19 го на 21 го серпня 1991 го, ми тоже були, на наберінжній "білойгу хази", ще того "білого дому". майу оцифроманими, парочку й щас!! чорно-білі фото тих часів! майу, таки!! йшов дощ! останній запах справжніх жарених кохфів!!!! совкові прапори в урні, перев'язані піанєрськімі галстугамі. на всі рештки часів!!! але! не не хочу!! то була надія на тотальний канець совка!! але тотальний початок совка - повернувся!! ((
показать весь комментарий
Зірвати з неї одежу, вимазати гівном і підсрачниками гнати через все місто.
показать весь комментарий
Три роки? Три дні на розмінування,
показать весь комментарий
УСЫПИТЕ ЕЁ НАРКОТОЙ !!!
показать весь комментарий
Камінців в кармани і в море викинути гниду
показать весь комментарий
максимум три роки , це максимум а так швидче поцілуе їі суд в сраку
показать весь комментарий
