Мужчина совершил надругательство над флагом Украины в Кропивницком: его уже задержали. ФОТО

ВКропивницком Кировоградской области полицейские задержали мужчину, который совершил надругательство над Государственным флагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Кировоградской ОГА.

Фото: Кировоградская ОГА / телеграм-канал

Как отмечается, происшествие произошло 5 сентября 2025 года возле одной из автостанций областного центра.

Также смотрите: Как символ непоколебимой поддержки: Здание Евросовета подсветили цветами флага Украины. ФОТО

По предварительным данным, 43-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, сорвал флаг, порвал его и начал топтать ногами.

"Действия мужчины пытались остановить знакомые, которые были рядом. Один из них поднял флаг и сохранил его до приезда правоохранителей. Событие также подтвердил еще один очевидец", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины - публичное надругательство над государственными символами.