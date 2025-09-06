РУС
Новости Фото Вандализм флагов Украины
3 321 24

Мужчина совершил надругательство над флагом Украины в Кропивницком: его уже задержали. ФОТО

ВКропивницком Кировоградской области полицейские задержали мужчину, который совершил надругательство над Государственным флагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Кировоградской ОГА.

оскорбление флага
Фото: Кировоградская ОГА / телеграм-канал

Как отмечается, происшествие произошло 5 сентября 2025 года возле одной из автостанций областного центра.

По предварительным данным, 43-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, сорвал флаг, порвал его и начал топтать ногами.

"Действия мужчины пытались остановить знакомые, которые были рядом. Один из них поднял флаг и сохранил его до приезда правоохранителей. Событие также подтвердил еще один очевидец", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины - публичное надругательство над государственными символами.

Автор: 

Кропивницький (557) флаг (954) вандализм (612) Кировоградская область (669) Кропивницкий район (31)
Топ комментарии
+23
транслюють кожен день:
06.09.2025 14:16 Ответить
06.09.2025 14:16 Ответить
+12
За такі дії - каторжні роботи в уранових шахтах Кропивниччини.
06.09.2025 14:03 Ответить
06.09.2025 14:03 Ответить
+12
На жаль---такий придурків-малоросів в нас багато.
06.09.2025 14:04 Ответить
06.09.2025 14:04 Ответить
спалити підора живцем і транслювати по марафону
06.09.2025 14:02 Ответить
06.09.2025 14:02 Ответить
транслюють кожен день:
06.09.2025 14:16 Ответить
06.09.2025 14:16 Ответить
читав у хокейній команді "Tampa Bay Lightning"
в роздягальні посеред приміщєння на підлозі герб клуба викладаний - ніхто не ступає, всі 30 здоровених хокейорів обходять,
бо не гарно це, топтати сімволи...
06.09.2025 14:24 Ответить
06.09.2025 14:24 Ответить
****** з Кропивницького, повторює дії члєнограя з приблуд95!!
У них це генетично, Акакаяразніца …
06.09.2025 14:28 Ответить
06.09.2025 14:28 Ответить
Буквально вчора, була новина, про російськомовного таксиста з Харкова, Так ось це, черговий "таксист", у якого по п'яні урвався терпець, він би і тверезий зробив би це із задоволенням, вони ненавидять все українське, при цьому самі навіть не знають чому. Це - невиліковно.
06.09.2025 15:19 Ответить
06.09.2025 15:19 Ответить
На фото - ты?
06.09.2025 14:30 Ответить
06.09.2025 14:30 Ответить
За такі дії - каторжні роботи в уранових шахтах Кропивниччини.
06.09.2025 14:03 Ответить
06.09.2025 14:03 Ответить
А що таке - Кропивниччина?
06.09.2025 15:17 Ответить
06.09.2025 15:17 Ответить
В шахти Кизельгура не невизначений термін.вагонетки в ручну штовхати...
06.09.2025 15:27 Ответить
06.09.2025 15:27 Ответить
Ну там над ним надругаются, потом ещё раз, потом ещё. Шваброй, бутылкой. Ему понравится
06.09.2025 14:03 Ответить
06.09.2025 14:03 Ответить
На жаль---такий придурків-малоросів в нас багато.
06.09.2025 14:04 Ответить
06.09.2025 14:04 Ответить
Дубасять?
06.09.2025 14:04 Ответить
06.09.2025 14:04 Ответить
виховують
06.09.2025 14:06 Ответить
06.09.2025 14:06 Ответить
Якщо такого виродка , десь зустріну, от чесно є усвідомлення що випадково можу вбити
06.09.2025 14:07 Ответить
06.09.2025 14:07 Ответить
На уранові копальні.
06.09.2025 14:08 Ответить
06.09.2025 14:08 Ответить
Це не просто бухий ідіот! Будь-який справжній українець, навіть скільки б не вжив оковитої такого не зробить! Висновок - ждун спалився! Спалити тварюку!
06.09.2025 14:09 Ответить
06.09.2025 14:09 Ответить
Під час Майдану теж якісь люди у формі рвали прапори України.
06.09.2025 14:23 Ответить
06.09.2025 14:23 Ответить
Пам'ятаю, один гундосий клоп у 19 р топтався по прапору України, не підкажете, як його покарали?
06.09.2025 14:27 Ответить
06.09.2025 14:27 Ответить
Непокаране зло, москоської пропаганди з антимайдану, повертається кривавим злочином проти України!
06.09.2025 14:31 Ответить
06.09.2025 14:31 Ответить
Надо и над ним надругаться соответственно и порвать у него что-то..
06.09.2025 14:31 Ответить
06.09.2025 14:31 Ответить
Бажаю,щоб над цим уї#баом здійснили наругу над зоні.
06.09.2025 15:49 Ответить
06.09.2025 15:49 Ответить
Найкраще, якщо посадять, подать його на обмін... Хай їде в рашу, десь Комі або Магадан і буде йому по кайфу...
06.09.2025 16:13 Ответить
06.09.2025 16:13 Ответить
 
 